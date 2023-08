Oranich rebutja que la llei d’amnistia inclogui Borràs: “És una barbaritat”

La membre del Comitè de Garanties de Junts per Catalunya Magda Oranich s’ha oposat “radicalment” al fet que una hipotètica llei d’amnistia que es pogués pactar amb el govern espanyol inclogui el cas de Laura Borràs, condemnada per irregularitats al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes. L’advocada considera que és “una barbaritat” perquè es tracta d’una condemna per un “delicte comú”. Oranich ho ha dit a ‘El Matí de Catalunya Ràdio’, on ha reaccionat a les paraules de la portaveu del Congrés, Míriam Nogueras, que en una entrevista a l’ACN va defensar que la presidenta del partit fos inclosa a la llei d’amnistia. Oranich ha dit que hi ha altres mesures de gràcia per a Borràs, com ara l’indult que va plantejar el mateix Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

Oranich ha explicitat que les declaracions les ha fet com a jurista i no pas en nom del partit i ha insistit que és “una barbaritat” plantejar la inclusió de Borràs en aquesta llei d’amnistia. L’advocada ha explicat la diferència entre els indults, que es condeixen de forma personal, i la llei d’amnistia, que és general. “L’opinió pública intel·ligent ja ho ha entès”, ha reblat la membre del Comitè de Garanties, que ha recordat el seu propi cas. Fa anys ella mateixa va ser amnistiada després de la dictadura.

Magda Oranich, advocada i política catalana. Membre de la Comissió de garantíos de Junts per Catalunya26/10/2022 / Mireia Comas

Radicalment en contra d’una amnistia política per un delicte comú

“Un delicte que no té res a veure amb l’1-O, com pot ser un delicte de dret comú, de falsificació de documents, pot tenir altres mesures de gràcia”, ha insistit l’advocada, que ha afegit que “una amnistia política, radicalment no”. Oranich ha defensat que “una llei d’amnistia no està prohibida per la Constitució” i que, per tant, hauria de ser possible que tirés endavant en el cas de l’1-O.