El Suprem desestima el recompte de vot nul de Madrid demanat pel PSOE

La Sala de Vacances del Tribunal Suprem ha optat per desestimar el recurs presentat pel PSOE per forçar el recompte dels vots nuls de Madrid de les passades eleccions del 23 de juliol. En aquest document, els socialistes demanaven que es comptin els 30.000 vots nuls d’aquesta circumscripció perquè ballava un escó entre el PSOE i el PP per només 1.323 vots. La petició, però, no ha arribat a bon port. La sala, controlada per una majoria conservadora, ha decidit no admetre el recurs, ja que considera que la petició del PSOE “no reuneix els requisits exigits” per la doctrina per dur a terme una revisió de vots, perquè “la mera diferència numèrica en els resultats no és base suficient”.

Així doncs, amb la desestimació d’aquest recurs dels socialistes, el Suprem posa el punt final a què el PSOE pogués arribar a obtenir un escó més al Congrés. Els jutges actuen amb el mateix criteri de la Fiscalia, que considerava que fer el recompte hauria suposat qüestiona el criteri dels presidents de les meses electorals. Segons el Suprem, la llei electoral “parteix del principi de participació democràtica i d’intervenció dels ciutadans en el procés electoral”, i “l’apreciació de la validesa o nul·litat del vot no és una operació jurídica complexa”, i la poden fer perfectament els presidents de taula.

El candidat del PP, Alberto Núñez Feijóo, introdueix el seu vot en una urna / Europa Press

Més enllà d’aquesta qüestió, des de l’òrgan judicial també posen èmfasi en la figura de l’apoderat, ja que asseguren que els partits ja tenen representants a les meses electorals “que garanteixen un correcte examen del vot i que tenen capacitat de protesta a cada vot”. És a dir, que el simple motiu que el resultat sigui ajustat no significa que hi hagi hagut un mal recompte, i sinó els apoderats i representants dels partits ja ho haguessin notat en el seu moment.

El Congrés, immòbil

Amb la resolució del Suprem, la situació actual del Congrés queda exactament igual que com estava. En la cursa per a la investidura de Feijóo, els populars mantenen els 172 vots a favor que els han promès Vox, UPN i CC, i Sánchez es manté en 122 sense contar els seus possibles suports.