Trump torna a Twitter i publica la seva fotografia policial

L’expresident dels Estats Units Donald Trump ha tornat a Twitter -ara X-, on no publicava res des del 2021, només per a publicar la fotografia policial que li han fet a la presó de Fulton, on l’han fitxat com a acusat d’una trama per revertir els resultats de les eleccions del 2020. L’última vegada que l’exmandatari havia publicat a Twitter va ser el 8 de gener del 2021, dos dies després de l’assalt al Capitoli. Enguany, ha publicat la fotografia juntament amb un missatge on insisteix en la “interferència electoral” i enllaça cap a la seva pàgina web on hi ha una recaptació de fons. Trump denuncia que ha estat “ARRESTAT malgrat no haver comès CAP CRIM” a la presó “notablement violenta del comtat de Fulton”.

https://t.co/MlIKklPSJT pic.twitter.com/Mcbf2xozsY — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 25, 2023 Tuit de Donald Trump on mostra la seva fotografia policial i promet “no rendir-se” davant la “interferència electoral” / Twitter

“Avui he entrat a la guarida dels lleons amb un simple missatge en nom de tot el nostre moviment: mai renunciaré a la nostra missió de salvar els Estats Units“, ha dit Donald Trump en un missatge en el qual ha demanat una “contribució per desallotjar al corrupte Joe Biden de la Casa Blanca”.

L’expresident dels Estats Units Donald Trump / Bernd von Jutrczenka

Trump, fitxat per les autoritats penitenciàries de Georgia

Aquesta matinada les autoritats penitenciàries de Georgia han fitxat Trump i li han pres les empremtes dactilars i les fotografies policials després que l’expresident s’entregués pel cas que investiga la seva implicació en una xarxa criminal que intentava revertir els resultats de les eleccions del 2020 que va guanyar Biden. Ha quedat en llibertat sota fiança després de pagar 200.000 dòlars, la mateixa quantitat que els altres 18 acusats de la trama. Tots s’han anat entregant a les autoritats abans d’aquest divendres, quan acabava el termini establert per la fiscalia que dirigeix el cas.