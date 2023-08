Trump s’entrega a la presó de Fulton i en surt sota fiança

L’expresident dels Estats Units Donald Trump s’ha entregat aquest dijous a la presó del comtat de Fulton, a Atlanta, Geòrgia. S’ha lliurat a les autoritats dels Estats Units pel cas on figura com a implicat en una xarxa criminal per revertir els resultats de les eleccions del 2020 que va guanyar Joe Biden. Trump ha estat arrestat i fitxat en aquesta presó només uns minuts, i després ha quedat en llibertat sota fiança. Així, se li ha assignat un número de reclús, en aquest cas el P01135809, se li han fet les fotografies pertinents i se li han pres les empremtes. Abans d’entregar-se, Trump va sortir de l’Aeroport Internacional Hartsfield-Jackson d’Atlanta aixecant el polze cap amunt als periodistes.

És la quarta vegada que Trump es lliura a les autoritats dels Estats Units. Anteriorment, ho va fer a Nova York, Florida i Washington. La fiança que ha hagut de pagar és de 200.000 dòlars. En la trama hi ha divuit acusats més que s’han anat lliurant progressivament abans que acabés el termini donat per la Fiscalia, aquest divendres. A través d’un missatge a la xarxa social Truth Social -abans de tornar a Twitter-, Trump ha assegurat que ha estat arrestat per una “fiscal de districte d’esquerra radical” i que les eleccions estaven preparades perquè guanyés Biden. La fiscal a la qual es refereix a Fani Willis, que encapçala el cas.

L’expresident dels Estats Units Donald Trump / Bernd von Jutrczenka

Trump s’enfronta a 39 càrrecs pel cas dels documents classificats

Al març Trump ja va ser imputat pel presumpte pagament d’un suborn a l’actriu de cinema porno Stephanie Clifford, coneguda com a Stormy Daniels. Plou sobre mullat: en total s’enfronta a 39 càrrecs més pel cas dels documents classificats trobats en la seva mansió de Mar-a-Lago, a Florida.