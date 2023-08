La justícia estatunidenca ha obert un front contra Donald Trump, aquesta vegada per conspiració per intentar anul·lar els resultats de les eleccions presidencials del 2020 que va guanyar l’actual president del país, Joe Biden. La Fiscalia, que vol un “judici ràpid”, ha imputat Trump per quatre càrrecs federals en el marc de la investigació pel paper del magnat en els incidents posteriors a les eleccions de fa tres anys que van acabar amb l’assalt al Capitoli.

L’escrit d’acusació s’ha presentat segellat, tal com havia demanat el govern federal, per evitar que Trump fugi de la justícia o conegui les penes que li imputen, informa Europa Press. Trump està acusat d’un delicte de conspiració “mitjançant l’ús de la deshonestedat, el frau i l’engany per obstruir el procés nacional de recopilació, recompte i certificació dels resultats de les eleccions presidencials”, un càrrec que comporta una pena de fins a cinc anys de presó.

L’expresident dels EUA Donald Trump, de camí al tribunal de Manhattan | EP

Les dures penes a les quals s’enfronta Trump

Trump s’enfronta a una sentència màxima de fins a 20 anys de presó per conspirar perquè el Congrés no pogués certificar els resultats i a una altra de fins a 10 anys per conspirar contra el dret a vot. El quart càrrec, intentar obstruir la certificació de les paperetes, té una pena de 20 anys. El judici anirà a càrrec de la jutgessa de districte Tanya Chutkan, nomenada per l’expresident Barack Obama, i que ha estat l’encarregada d’emetre les sentències més contundents per l’assalt al Capitoli.

La nova imputació contra Trump arriba en plena campanya de les primàries del partit Republicà, en les quals el magnat aspira a convertir-se en el candidat que intentarà impedir la reelecció de Biden. “Estem davant d’un altre capítol corrupte del patètic intent de la família criminal Biden i el seu titella Departament de Justícia per interferir a les eleccions presidencials del 2024”, clama l’equip de campanya de Trump en un comunicat publicat a Truth Social, la xarxa social propietat de l’expresident.