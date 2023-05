Trump, condemnat per agressió sexual a l’escriptora Jean Carroll

Un jurat de Nova York ha condemnat l’expresident dels Estats Units d’Amèrica (EUA), Donald Trump, per agressió sexual i difamació en la demanda de l’escriptora i excolumnista Elizabeth Jean Carroll en un cas civil. Els fets es van produir durant una trobada en uns grans magatzems de luxe de Nova York la primavera de 1996. Carroll va acusar Trump de violació i difamació, però el jurat ha desestimat aquest primer càrrec. El magnat nord-americà haurà d’indemnitzar la víctima amb cinc milions de dòlars per danys i perjudicis.

El jurat federal estava format per sis homes i tres dones i, després d’unes dues hores i mitja de deliberació, ha dictaminat per unanimitat que l’expresident republicà va difamar Carroll en un escrit que va compartir a la seva xarxa social, Truth Social, l’octubre passat. En aquest comunicat descrivia el seu cas com “una estafa completa” i “un frau i una mentida”. Una sentència que se suma al nefast historial legal de Trump i que suposa una taca més per a la seva intenció de convertir-se en el candidat republicà per a les eleccions presidencials als EUA, previstes per al 2024. El cas de Carroll no era la primera acusació per comportament sexual inapropiat de l’expresident, però sí que ha sigut el primer a arribar als jutjats.

Condemnen Donald Trump per agressió sexual i difamació i haurà d’indemnitzar amb cinc milions de dòlars l’escriptora Jean Carroll | EP

Com no es tracta d’un cas penal, sinó civil, no hi ha veredicte de culpabilitat o innocència. L’acusació només ha necessitat dues setmanes de procés per demostrar al jurat la veracitat de les proves -si fos un cas penal, haurien hagut de demostrar la culpabilitat de l’acusat més enllà d’un dubte raonable-.

No va testificar

Aquest mateix dilluns, tant la defensa com l’acusació van presentar les seves al·legacions finals. L’acusació va portar onze testimonis a la seva presentació, una de les quals la mateixa Carroll. En canvi, Trump s’ha absentat durant tot el procés previ i va rebutjar testificar en el judici.

Carroll va decidir denunciar Trump el 2019, després que l’expresident republicà la titllés de “pirada” i ataqués el seu aspecte físic per desmentir-la. Tot i que l’agressió sexual que va patir el 1996 ja havia prescrit, el 2022 va entrar en vigor una nova llei a Nova York que permetia la possibilitat que pogués denunciar-lo per agressió sexual en ser considerada supervivent d’aquest tipus d’agressions.