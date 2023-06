Trump, imputat per l’escàndol dels documents classificats

L’expresident dels Estats Units, Donald Trump, ha estat imputat per l’escàndol dels més de 300 documents classificats que es van trobar a la seva mansió de Mar-a-Lago, a Florida, després d’haver abandonat la Casa Blanca. El mateix Trump ha confirmat la imputació a la seva xarxa Truth Social. “L’administració corrupta de Biden ha informat els meus advocats que he estat imputat, aparentment pel fals rumor de les caixes de documents classificats”, ha dit Trump. “Mai hauria pensat que una cosa així li pogués passar a un expresident dels Estats Units”.

L’actual president dels EUA, Joe Biden, ha negat qualsevol ingerència en el cas de Trump i ha assegurat que “ni un sol cop” ha donat instruccions al Departament de Justícia sobre què havia de fer. La justícia estatunidenca acusa l’expresident de retenció deliberada d’informació de defensa nacional, ocultament corrupte de documents, conspiració per a obstruir la justícia i de fer declaracions falses, segons informa la cadena ABC News. Els advocats de Trump han confirmat que està acusat de set delictes, tot i que reconeixen que tots pengen d’una violació de la Llei d’Espionatge.

L’expresident dels Estats Units d’Amèrica (EUA), Donald Trump / Arxiu

Trump es podria presentar a les eleccions tot i ser condemnat

El Servei Secret es reunirà aquest divendres amb la defensa de Trump per planificar el viatge de l’expresident perquè pugui comparèixer davant el tribunal federal que l’ha de jutjar. Malgrat els problemes de Trump amb la justícia, el polèmic empresari podrà presentar-se a les eleccions presidencials perquè la Constitució dels EUA no contempla que una condemna sigui motiu d’exclusió per a unes eleccions. Trump s’ha convertit en el primer expresident dels EUA en ser acusat per la via penal pel presumpte suborn a l’actriu porno Stormy Daniels i ara és el primer de la història en ser imputat amb càrrecs penals federals.

L’expresident manté que no ha comès cap delicte i que els documents que tenia a la seva mansió havien estat “desclassificats unilateralment sense passar per cap procés formal”. Trump ha carregat contra la justícia estatunidenca perquè considera que Biden rep un tracte de favor, ja que també s’han trobat caixes amb documents classificats en propietats del president demòcrata.