Trump converteix la seva fitxa policial en ‘merchandising’

L’expresident dels Estats Units i controvertit magnat, Donald Trump, aprofita totes les oportunitats que té per intentar treure pit i rascar més suports dels seus fidels adeptes. Després d’entregar-se a les autoritats aquest matí, Trump ha decidit donar-li la volta al relat i intentar-ne treure el màxim profit. Després de publicar la fotografia de la seva fitxa policial al seu compte de Twitter, ara anomenat X, Trump ha decidit convertir-la en el seu nou ‘merchandising’ per recaptar diners durant la campanya a les eleccions primàries republicanes.

El comitè de campanya ha afegit en el seu apartat de productes nou ‘marxandatge’ amb la imatge de la fitxa policial i que inclou un adhesiu per al cotxe per 12 dòlars, tasses per 25 o samarretes per 34 dòlars. En tots aquests productes apareix imprès el lema ‘Never Surrender’. Aquesta és una estratègia més de Trump per dur a terme el que ell considera la missió de fer fora Biden del despatx oval de la Casa Blanca i acabar amb el “capítol negre” de la història dels Estats Units: “Mai renunciarem a la missió de salvar els Estats Units”. Un discurs pervertit per la realitat. Ara bé, tot i tractar-se de la seva quarta causa judicial oberta, Trump es manté com el candidat favorit en les primàries republicanes, a una àmplia distància dels seus rivals.

La fotografia policial de Donald Trump / Twitter

Fitxat a Geòrgia

Aquesta matinada les autoritats penitenciàries de Geòrgia han fitxat Trump i li han pres les empremtes dactilars i les fotografies policials després que l’expresident s’entregués pel cas que investiga la seva implicació en una xarxa criminal que intentava revertir els resultats de les eleccions del 2020 que va guanyar Biden. Ha quedat en llibertat sota fiança després de pagar 200.000 dòlars, la mateixa quantitat que els altres 18 acusats de la trama. Tots s’han anat entregant a les autoritats abans d’aquest divendres, quan acabava el termini establert per la fiscalia que dirigeix el cas.