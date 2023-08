Mor un gos en saltar del balcó on l’havien abandonat per la calor

Un gos ha mort després de saltar pel balcó a causa de la calor que estava passant a la terrassa on els seus amos l’havien abandonat per marxar de vacances. La policia municipal de Girona ha denunciat el propietari, que havia deixat l’animal a un balcó sense ombra ni aigua. Segons ha avançat el Diari de Girona, tot va succeir a un pis del carrer del riu Freser, al barri de Sant Pau. El gos tenia només sis mesos i des de feia dies estava tancat a la terrassa, sense ombra i amb una corda que li impedia el moviment. El gos va intentar escapar de la calor i en saltar la corda que el lligava el va escanyar. Segons els veïns, el propietari havia demanat a un conegut que cuidés el gos i el tragués a passejar tres cops al dia i li posés aigua i menjar. Teòricament, el deixaven lligat per evitar que saltés.

Vista del carrer del Riu Freser / Google Maps

El gos plorava i cridava per les condicions insuportables que vivia

La mort d’aquest animal va produir-se dilluns al migdia, en un dels dies de més calor d’aquesta onada de temperatures extremes. En descobrir el cadàver de l’animal, que penjava del balcó, els veïns de l’edifici van trucar a la policia municipal. Segons el que publica el diari, els veïns ja havien trucat diverses vegades en els últims dies perquè sentien el gos plorant i cridant i s’havien adonat que estava desatès. Quan el conegut que treia el gos a passejar el tornava a casa, el posava a la terrassa sense ombra i amb el terra ceràmic, el que va fer que la situació fos insuportable pel gos en plena onada de calor amb 40 graus de temperatura. La policia municipal ha denunciat el propietari per un delicte de maltractament animal.