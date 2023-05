El jutge arxiva el ‘sumari Canelons’ per ser “verborrea de les xarxes”

Finalment, el titular del Jutjat d’Instrucció número 12, Sergio Escalona Lebiere, de Barcelona ha decidit arxivar el “sumari Canelons”. Una causa oberta contra els tuitares que van criticar a les xarxes socials l’aplicació del 25% del castellà i les declaracions de diversos líders polítics espanyolistes que van carregar contra el sistema d’immersió lingüística arran del cas Canet. De fet, el nom de la instrucció judicial, que va comptar amb una profusa investigació dels Mossos d’Esquadra de més de 40 tuitaires, prové d’un tuit d’en Jordi S. que feia conya tot dient que “ja tenia preparada la carn de nen castellanoparlant per fer els canelons”.

El jutge, en una interlocutòria amb un punt mordaç a la qual ha tingut accés El Món, considera que no hi ha cap delicte d’odi, contra la dignitat ni la integritat moral. És més, qualifica els comentaris de la piulada sobre els canelons de “verborrea pròpia de les xarxes socials” i de “trivial metàfora culinària”. Així, l’instructor entén que ni “pel significat real” dels comentaris a la xarxa, ni en el “propòsit” es pot considerar que hi ha cap mena de delicte. En el mateix sentit, el jutge expressa que a més “no hi ha connexió temporal directa amb la família de Canet de Mar”.

“El context i el significat subjacent”

En la resolució, el jutge justifica el sobreseïment del cas fent una “anàlisi” tant del significat com del context perquè no es poden considerar “aïlladament ni en el seu tenor literal”. Per tant, s’hi ha de posar “context” i el “significat subjacent” per concloure que no s’afecta cap bé jurídic protegit. Així, el jutge emfatitza que el “tuit dels canelons” no es va publicar arran de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) sobre l’aplicació del 25% del castellà a l’Escola el Drac de Canet de Mar (Maresme), sinó que es va escriure quan els polítics van fer declaracions sobre suposats tractes vexatoris o discriminatoris als alumnes que parlen castellà. A més, hi afegeix els tuits de resposta del mateix Jordi S. quan es va anunciar que estava investigat pels tuits als i “comentaris negatius i desqualificacions contra la seva persona” que rebia. Per tant, els tuits no tenien res a veure amb el cas de Canet.

Sobre el significat de “canelons” en la seva piulada, el jutge li treu ferro. “Comprovem que amb la verborrea pròpia de les xarxes socials, l’investigat Jordi S. s’implica en la polèmica, acusacions i retrets creuats amb relació a la discriminació dels ciutadans que parlen castellà a Catalunya”, assegura l’instructor. En aquesta línia afegeix que en els seus missatges fa ús d’un “llenguatge pueril, exagerant fantasiosament el maltractament que els representants polítics referits denuncien que se’ls dispensa i pretenent ridiculitzar, persistint en la seva trivial metàfora culinària, als que en aquestes xarxes socials li dirigeixen insults i li desitgen calamitats sense fi”.

“En conclusió”, apunta, “ni pel seu significat real, acudint a una interpretació sistemàtica i teleològica; ni pel propòsit de l’investigat, ridiculitzar les manifestacions de personatges públics en un cas, i a qui li insulten per un altre; ni pel moment en el qual van ser difosos, sense connexió temporal directa amb la família de Canet de Mar, els missatges difosos per Jordi S. són constitutius de cap delicte”.