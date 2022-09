El jutge rebutja, de moment, que Vox sigui acusació del sumari Canelons

El titular del jutjat d’Instrucció número 12 de Barcelona ha rebutjat momentàniament que la formació ultraespanyolista Vox, sigui acusació particular en el sumari Canelons. D’aquesta manera, s’aclareix un dels dubtes principals del cas de quatre tuitares investigats per haver piulat contra la imposició del 25% de castellà a les escoles. En concret, arran del cas de l’escola de Canet de Mar (Maresme), El Turó del Drac, la primera en la què uns pares van reclamar imposar l’espanyol com a llengua vehicular a una criatura. Precisament avui, els pares s’han personat com acusació particular i el jutge els hi ha acceptat.

Ara bé, segons una resolució del passat cinc de setembre, el jutge considera que la formació no té prou motius per ser part en aquest procés. Ara bé, els hi deixa la porta oberta en cas que presentin una querella en temps i forma. De fet, el cas es basa en una denúncia presentada per la Fiscalia de delictes d’odi i una “profusa investigació” dels Mossos d’Esquadra que van analitzar fins a una quarentena de tuitares i les seves piulades que, finalment, només van veure indicis delictius en quatre.

Interlocutòria del jutge instructor del cas canelons amb què no deixa, de moment, que Vox sigui acusació particular/Quico Sallés

Angoixa i els pares, personats

Aquest matí s’ha celebrat la tercera ronda de declaracions dels investigats i de les parts afectades. L’u i el cinc de setembre es van personar els quatre tuitares investigats per tal de declarar. Dos ja ho han fet i els altres dos es van estimar més esperar a les declaracions d’aquest dilluns al jutjat de la família per saber l’abast de l’acusació. El ministeri públic entèn que els tuits podrien configurar un delicte contra la integritat moral i un delicte de lesió de la dignitat.

Els pares de la criatura s’han presentat com afectats. En aquest sentit, han explicat a l’instructor que havien hagut d’anar al psicòleg i el pare ha al·legat que va agafar la baixa mèdica per ansietat. Així mateix han detallat al jutge que van tenir protecció dels Mossos d’Esquadra durant unes setmanes. De fet, la policia van parlar amb ells per si els calia més ajuda. Un detall interessant és que els pares afectats no tenen xarxes socials i que es van assabentar els tuits polèmics a través de la premsa. El magistrat ha acceptat la personació dels padres com acusació particular però ara ho han de notificar a les parts. Avui ha estat la primera jornada de declaracions on hi ha participat la fiscalia.

Angoixa

La denuncia de la fiscalia escriu que els quatre investigats van publicar tuits suposadament “feridors i humiliants” contra la familia de la menor que va reclamar la imposició del 25% de castellà. Així creu que tots quatre van actuar en “represàlia” de la seva petició van “humiliar-los i vexar-los” demanant “‘aïllament de la menor” i la “seva exclusió social pel fet d’exercir el seu dret a utilitzar la llengua castellana”.

En aquest marc, el jutge recull el relat de la fiscalia apuntant que els imputats tenien la intenció de generar a la família “sentiments d’angoixa, sotsobre i acovardiment”. Pe ministeri públic només volien que desistissin de la petició i, de retruc, “servís d’avís a d’altres famílies amb els mateixos plantejaments lingüístics”. Tot un recopilatori d’intencions a través de quatre tuits. En canvi, els dos tuitares que han declarat han defensat, per una banda, que fomentaven el debat públic i, per l’altra, que eren piulades sarcàstiques sobre les “bajanades” que deien dirigents sobre l’escola catalana.