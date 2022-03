Un article d’’El Mundo’ sobre l’escola de Canet, en un examen oficial

La Plataforma per la Llengua ha denunciat un nou atac contra el català, aquest cop a les proves d’accés a la universitat de la Comunitat de Madrid pels majors de 25 anys. Els candidats han hagut de comentar un article d’El Mundo sobre el cas de l’escola de Canet de Mar i la sentència del 25% d’hores en castellà a les escoles catalanes. ”L’atac contra l’escola en català arriba als exàmens d’accés a la universitat”, denuncia l’ONG del català en una piulada a Twitter.

⚔️L’atac contra l’escola en català arriba als exàmens d’accés a la universitat.



🤦‍♀️Mireu quin article han hagut de comentar uns candidats a Madrid.



🤥Massa fal·làcies per poder fer la prova en una hora, però nosaltres hem tingut accés a la resposta correcta: "El catalán es caca" pic.twitter.com/LmM7pta60I — Plataforma per la Llengua🎗 (@llenguacat) March 14, 2022

La Plataforma per la Llengua assegura que hi ha ”massa fal·làcies” per fer la prova en una hora i asseguren amb ironia que l’única resposta vàlida és ”el català és caca”. De fet, el text parla de “pares oprimits pel nacionalisme” i assegura que tothom amb “sentit democràtic” es commouria en llegir la carta d’aquesta família de Canet que va reclamar un percentatge d’hores de classe en castellà. En el primer paràgraf també es parla de “veïns fanatitzats” i una resposta dels pares “amarga i dolguda”.

Però l’article no s’acaba aquí. Segueix lloant aquests pares pel seu “coratge cívic” i “serena determinació” alhora que assegura que el seu propòsit és la “concòrdia” i el respecte als “drets constitucionals” dels parlants d’una “comunitat bilingüe”. “El del català espanyol orgullós de ser català i espanyol. El del demòcrata del 78 reclamant que la lletra de la llei torni al carrer, pres pels ultres identitaris”, continua el text que aquests alumnes han hagut de comentar per poder entrar a la universitat.

El text acaba amb el desig que el seu “exemple moral” s’estengui per la societat catalana que està en una “espiral de silenci”. La prova d’accés a la universitat té cinc punts, i el darrer d’ells és una pregunta directa sobre la situació de l’espanyol a Catalunya.