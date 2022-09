El jutge porta un traductor per entendre les piulades en català del cas Canelons

Segona sessió de declaracions del sumari Canelons. Un cas sobre les quatre tuitaires que van criticar la decisió dels pares d’un alumne d’una escola de Canet de Mar (Maresme) de demanar un 25% de classe en català. Aquest matí, el titular del jutjat d’instrucció 12 de Barcelona, ha pres declaració a en Jordi i un altre tuitare. S’ha hagut de fer amb traductor perquè el jutge “no entén el català”. Només ha declarat en Jordi, que va escriure una piulada que ha donat nom al cas. La fiscalia tampoc no s’ha presentat avui, com va passar divendres, tot i que la denúncia i la “profusa” investigació dels Mossos d’Esquadra la dirigeix el ministeri públic.

En Jordi, que va fer una piulada el 18 de desembre ironitzant sobre la situació tot dient que ja tenia els nens castellanoparlants preparats per fer-ne “canelons”, ha donat la seva versió al jutge. De fet, el magistrat ha dirigit l’interrogatori i ha parat l’orella a l’argumentari del tuitare, que ha al·legat que les seves piulades eren un “sarcasme” contra el “discurs polític” de diversos líders del PP que diuen “barbaritats” sobre la immersió. El jutge també ha decidit que aporti els tuits que en Jordi va rebre de resposta on l’insultaven per la seva piulada.

Declaració amb intèrpret perquè el jutge no entén el català

En Jordi ha declarat amb intèrpret. El seu advocat, Francesc González, el va demanar per escrit el mateix divendres, en assabentar-se del desconeixement lingüístic del jutge. Divendres, el tuitaire que va declarar ho va haver de fer en castellà. I avui el traductor ha arribat mitja hora després de l’hora prevista. Així en Jordi ha justificat les seves piulades com una “befa a les paraules de Pablo Casado que afirmava que es posaven pedres a les motxilles dels nens que enraonaven castellà” i les d’un altre alt càrrec del PP que assegurava que els nens “castellanoparlants se’ls posaria un braçalet com a l’Alemanya nazi”.

Ciutat de la Justícia / Wikimedia

“Els tuits eren un sarcasme”, ha emfatitzat. En aquests sentit, ha recordat que Twitter no va retirar la piulada i sí, en canvi, una del diputat de Vox, Alberto Terrades, que l’insultava directament per la seva piulada. Al capdavall, Twitter no va retirar cap de les piulades investigades pels Mossos d’Esquadra i la fiscalia fins que no va rebre una ordre judicial. L’altre tuitaire ha refusat declarar a l’espera que ho faci la família de l’alumne. És a dir, el 12 de setembre, per constatar quin motiu donen per afirmar que han patit un delicte contra la integritat moral.

Els altres tuits i a l’espera de la família de l’escola de Canet

Per altra banda, el jutge ha demanat als tuitaires investigats que aportin a la causa els tuits que van rebre de resposta amb insults, amenaces o coaccions. El magistrat en vol fer un “comparació”. Una prova documental per comprovar que van ser més durs o més agressius els tuits de resposta que els investigats en el sumari.

Tot i així, un cop la família hagi declarat la majoria de defenses sospesen demanar l’arxiu del cas. Així mateix, consideren que possiblement els dos tuitares que s’han acollit al seu dret de no declarar ho puguin fer quan sàpiguen l’abast del suposat perjudici o lesió que al·lega la família. En síntesi, volen esperar per saber els marges dels fets. Fins i tot, per garantir que hi hagi una mínima instrucció per avalar un arxiu de la causa.