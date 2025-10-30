La secció 21 de l’Audiència de Barcelona considera que cal una condemna de dos anys de presó, multa de 1.980 euros i 7.500 euros d’indemnització per responsabilitat civil per a un dels tres homes jutjats per tuitejar contra la família que va imposar, a través dels tribunals, que es fessin classes en castellà a l’escola el Drac de Canet de Mar i, per tant, va obligar a reduir el paper com a llengua vehicular. Un cas que s’arrossega des del gener de l’any 2022, que va comportar que s’investiguessin fins a una quarantena d’usuaris de la xarxa i que va acabar amb tres dels investigats a asseguts al banc dels acusats i jutjats. Els magistrats, de manera unànime, conclouen que el condemnat va cometre un delicte contra la integritat moral i delicte d’odi per les publicacions fetes a la xarxa X. A la pena s’hi afegeix una inhabilitació especial per a l’àmbit docent, esportiu, cultura o de lleure per temps superior a tres anys de la durada de la pena privativa de llibertat.
La resolució, de 58 pàgines i a la qual ha tingut accés El Món, expressa que els tuits emesos pel condemnat cal valorar-los en el seu “contingut, intenció i context”. Una anàlisi que porta els togats a entendre que no es poden incloure en el concepte de llibertat d’expressió o llibertat d’opinió en un debat públic perquè “contenen contínues crides i peticions per localitzar i publicar nom i domicili de la família que estava exercint legítimament un dret reconegut als tribunals”. El judici es va celebrar el passat 16 i 17 d’octubre després que part d’aquest sumari, batejat com a “sumari canelons” s’arxivés.
Piulades que no són llibertat d’expressió
Així, la sentència recull el literal de piulades que feien al·lusió a “fer la vida impossible” a la família, a “perseguir-la nit i dia”, i que fer que marxés “del poble/país”. Uns missatges que, per als magistrats, “tenen clarament una aptitud intimidatòria i d’incitació a la fustigació, amb la intenció clara d’imposar un resultat, com és fer que la família marxi, abandoni el poble pel fet de ser castellanoparlant i sentir-se espanyols, i en conseqüència, deixi d’exercir el dret d’escolaritzar la seva filla en un projecte que respecti l’aprenentatge del català juntament amb el català”.
La resolució absol dels mateixos delictes les altres dues persones també jutjades, en entendre que no es donen els elements que identifiquen els tipus penals i que les seves manifestacions queden, doncs, dins de la llibertat d’expressió. Tot i que critica amb vehemència que els tracti de “nazis espanyols supremacistes”.
En canvi, la sentència valora com a delictius els tuits com ara “la culpa és de la família que ha fet la denúncia. Volem saber el nom i l’adreça on viu la família. Han de viure un infern mediàtic”; “Si us plau, volem saber el nom i l’adreça on viu la família!!!!!, com més aviat entenguem que la solució no passa pels nostres polítics abans ho resoldrem. És el poble! El que ha de fer la vida impossible a la família que ha fet la denúncia. Han de demostrar que la pròxima família que ho faci haurà de marxar del poble”; “Ja va sent hora de saber qui és la família que ha fet la denúncia. Noms i Cognoms. Això no els pot sortir de franc”; “Esbrineu i publiciteu el nom i adreça de la família denunciant perquè visquin un infern i serveix d’exemple. Tot el que no sigui això, postureig”; “Els de @XXX ja han fet públic el nom de la família denunciant o continuen plorant pes les cantonades?”. “Ens equivoquen. L’única solució ara i a futur és demostrar amb fets que la següent família que faci una denúncia semblant viurà un autèntic infern i haurà de marxar del país. El poble hauria de perseguir nit i dia a tots els membres d’aquesta família denunciant”.