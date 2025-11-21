Acció Cassandra ha denunciat una doctora de l’Hospital de Granollers per un possible delicte d’odi derivat de discriminació lingüística. Els fets es remunten al passat 18 d’agost després que una jove de 19 anys i el seu pare es veiessin obligats a canviar al castellà per aconseguir un informe mèdic. L’afectada va presentar-se a urgències amb símptomes d’una presumpta agressió química a la festa major de Cardedeu i la doctora va interrompre-la amb expressions com “si no me habla en español no la atenderé“.
Les víctimes van seguir la conversa en castellà per intentar disposar de l’informe mèdic i presentar la corresponent denúncia als Mossos, una situació que Acció Canssandra defensa que més enllà d’una vulneració de drets fonamentals. La conducta de la doctora va constituir “una situació humiliant i vexatòria en un moment de vulnerabilitat extrema”, resa el comunicat de l’entitat, que ja ha presentat la denúncia als jutjats de guàrdia de Granollers. Els advocats asseguren que el delicte d’odi és extensible a l’hospital per responsabilitat penal corporativa.
Altres casos, arxivats
L’entitat recorda que no és l’únic cas similar que han detectat en centres sanitaris de Catalunya. Acció Casandra també va denunciar la Clínica Diagonal per uns fets similars, malgrat que el tribunal ha arxivat la causa. En el comunicat, l’entitat també lamenta altres casos arxivats com la denúncia contra Teatro Sin Papeles i la seva obra catalanòfoba Esas Latinas. La Fiscalia d’Odi de Barcelona veu discurs d’odi en el gag, però no prou greu per ser delicte. Una decisió que l’entitat ha valorat com una “mitja victòria” jurídica perquè “obre portes” a la denúncia contra els delictes d’odi lingüístics a Catalunya.
“Aquests casos contrasten amb condemnes a catalans pel cas Canet per defensar la immersió lingüística davant de famílies castellanoparlants pertanyents a la majoria estatal dominant”, apunta en canvi Acció Cassandra, que en aquesta línia demana una “investigació exhaustiva i responsabilització penal per salvaguardar la dignitat de les persones que es dirigeixen en la seva llengua en serveis públics i essencials”.