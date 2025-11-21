Acción Cassandra ha denunciado a una doctora del Hospital de Granollers por un posible delito de odio derivado de discriminación lingüística. Los hechos se remontan al pasado 18 de agosto después de que una joven de 19 años y su padre se vieran obligados a cambiar al español para conseguir un informe médico. La afectada se presentó en urgencias con sintomas de una presunta agresión química en la fiesta mayor de Cardedeu y la doctora la interrumpió con expresiones como «si no me habla en español no la atenderé«.

Las víctimas continuaron la conversación en español para intentar disponer del informe médico y presentar la correspondiente denuncia a los Mossos, una situación que Acción Cassandra defiende que va más allá de una vulneración de derechos fundamentales. La conducta de la doctora constituyó «una situación humillante y vejatoria en un momento de vulnerabilidad extrema», reza el comunicado de la entidad, que ya ha presentado la denuncia en los juzgados de guardia de Granollers. Los abogados aseguran que el delito de odio es extensible al hospital por responsabilidad penal corporativa.

Un médico revisa un informe médico con un paciente / Pixabay

Otros casos, archivados

La entidad recuerda que no es el único caso similar que han detectado en centros sanitarios de Cataluña. Acción Casandra también denunció a la Clínica Diagonal por hechos similares, aunque el tribunal ha archivado la causa. En el comunicado, la entidad también lamenta otros casos archivados como la denuncia contra Teatro Sin Papeles y su obra catalanófoba Esas Latinas. La Fiscalía de Odio de Barcelona ve discurso de odio en el gag, pero no lo considera suficientemente grave para ser delito. Una decisión que la entidad ha valorado como una «media victoria» jurídica porque “abre puertas” a la denuncia contra los delitos de odio lingüísticos en Cataluña.

«Estos casos contrastan con condenas a catalanes por el caso Canet por defender la inmersión lingüística frente a familias castellanohablantes pertenecientes a la mayoría estatal dominante», apunta en cambio Acción Cassandra, que en esta línea pide una «investigación exhaustiva y responsabilización penal para salvaguardar la dignidad de las personas que se dirigen en su lengua en servicios públicos y esenciales».