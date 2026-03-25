El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha reconocido que tiene conocimiento de la denuncia que presentó Acció Cassandra contra una doctora del Hospital de Granollers por delito de odio, por un caso de discriminación lingüística, en la atención a una joven víctima de agresión química en la fiesta mayor de Cardedeu. Una semana después de que la consellera de Salut, Olga Pané, evitara responder a una pregunta de Esquerra Republicana sobre este caso, Vila, en su respuesta a una pregunta también de ERC, ha detallado que el departamento está siguiendo el caso en «coordinación con el Departamento de Salud». Además, explica que el centro hospitalario ha trasladado al ejecutivo que la doctora, que exigió a la paciente hablar en castellano con la frase «si no me habla en español no la atenderé“, tiene ahora «la voluntad» de aprender catalán.

El conseller informa que el pasado 16 de octubre de 2025 el Hospital General de Granollers envió «una comunicación formal» a la afectada para lamentar los hechos y reiterar «el compromiso del centro con los derechos lingüísticos de los usuarios». Así mismo, el hospital manifestó que el catalán es «lengua de uso normal en el centro y se reafirmaba en el deber de garantizar la disponibilidad lingüística». Por otro lado, y de acuerdo con la información que el centro ha facilitado al Gobierno, el conseller de Política Lingüística explica que «la profesional implicada ha manifestado la voluntad de iniciar una formación específica para alcanzar una competencia suficiente en lengua catalana que le permita desarrollar su tarea respetando la elección lingüística de los pacientes».

Aparte de esto, Francesc Xavier Vila añade que el Hospital de Granollers impulsa «diversas actuaciones» para fomentar el uso del catalán y la capacitación lingüística de sus trabajadores. Entre estas, según detalla, se está desarrollando un proyecto de acogida para profesionales recién llegados, con acciones específicas para favorecer el conocimiento de la lengua; también se está elaborando un plan de gestión lingüística, que incorpora la figura del referente lingüístico para garantizar su despliegue y seguimiento. Finalmente, está impulsando «iniciativas de mejora asistencial», como el programa Transformem Urgències, orientado a reforzar «una atención más inclusiva, respetuosa y centrada en las personas».

Francesc Xavier Vila, conseller de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya. Barcelona 14.05.25 | Mireia comas

Se incorporarán los derechos lingüísticos a la Carta de Derechos y Deberes

Por otro lado, y en un marco más general, Vila revela que el Departamento de Salud también está trabajando en la actualización de la Carta de Derechos y Deberes de la ciudadanía en relación con la salud y la atención sanitaria. «Esta revisión incluirá, entre otros aspectos, la incorporación de los derechos lingüísticos reconocidos en la normativa vigente», afirma el conseller, que, en una entrevista con El Món, explicó que «cuando se hizo la carta de derechos y deberes de los pacientes, en el año 2015, se olvidaron de los derechos lingüísticos».

De hecho, tal como dijo Vila entonces, el Plan de Salud aprobado en agosto de 2024, y que se incorporó al Pacto Nacional por la Lengua, ya contempla que se deben incorporar los derechos lingüísticos a la carta de los pacientes. Finalmente, Vila defiende que su departamento y el de Salud están impulsando diversas actuaciones de «carácter estructural» para hacer del catalán la lengua de uso normal en el sistema público de salud y velar porque «cualquier persona se pueda relacionar desde el nacimiento hasta el final de vida en esta lengua».