La consellera de Salut, Olga Pané, ha fugit d’estudi en resposta a una pregunta d’Esquerra Republicana sobre la denúncia que va presentar Acció Cassandra contra una doctora de l’Hospital de Granollers per delicte d’odi, per un cas de discriminació lingüística, en l’atenció a una jove víctima d’agressió química a la festa major de Cardedeu. Pané ha evitat contestar si el departament té coneixement de la denúncia interposada per l’entitat fundada pels advocats Josep Rosell i Lluís Gibert i, a més, ha passat de puntetes sobre les mesures que ha pres per investigar internament els fets denunciats.
Malgrat que les dues preguntes formulades pel diputat republicà Juli Fernàndez són molt concretes, Olga Pané s’ha limitat a dir que el Departament de Salut coneix els fets i està fent “seguiment” del cas a través dels “mecanismes ordinaris de supervisió i en coordinació amb l’entitat proveïdora”, amb l’objectiu de “conèixer les circumstàncies dels fets i vetllar pel respecte dels drets lingüístics”. La consellera no diu res més sobre el cas de Granollers, i remarca que el català és la “llengua d’ús habitual” i que els professionals de la salut tenen “el deure d’atendre els pacients amb el màxim respecte als seus drets lingüístics”.
La consellera aprofita la resposta per enumerar una sèrie de mesures per impulsar el català en l’àmbit sanitari. En aquest sentit, remarca el projecte d’acollida que el Departament de Salut posa a disposició dels professionals nouvinguts per “afavorir el coneixement de la llengua i cultura catalana amb la finalitat de millorar i garantir la comunicació i la qualitat assistencial proporcionada” i també explica que s’està treballant “activament” en el Pla de gestió lingüística, que incorpora la figura del referent lingüístic. A més, també detalla que, en col·laboració amb el Departament de Política Lingüística, han posat en marxa la tercera edició del programa formatiu “Prescriu-te el català”, una iniciativa adreçada als professionals del sistema sanitari públic per “reforçar el coneixement i l’ús del català en l’àmbit assistencial i garantir una atenció sanitària de qualitat, segura i respectuosa amb els drets lingüístics de la ciutadania”.
“Si no me habla en español no la atenderé”
Els fets es remunten al passat 18 d’agost quan una jove i el seu pare es van veure obligats a canviar al castellà per aconseguir un informe mèdic després que la noia es va presentar a urgències amb símptomes d’un presumpte cas de submissió química a la festa major de Cardedeu. L’afectada va començar a explicar en català a la doctora el que li havia passat, però la professional sanitària la va interrompre per exigir-li que li parés en castellà: “Si no me habla en español no la atenderé“. La pacient i el seu pare van cedir a l’exigència de la doctora perquè necessitaven l’informe mèdic per, posteriorment, presentar-la als Mossos d’Esquadra per interposar una denúncia.
Acció Cassandra, que també porta la defensa d’altres casos com el de la Clínica Diagonal, considera que aquests fets van més enllà d’una vulneració de drets fonamentals i remarquen que el comportament de la doctora va ser “humiliant i vexatori” en un moment de “vulnerabilitat extrema” per a la pacient. Davant dels fets, l’entitat jurídica va presentar una denúncia als jutjats de guàrdia de Granollers per delicte d’odi per discriminació lingüística i tracte vexatori, i van subratllar que l’acusació es podia fer extensible al centre hospitalari per responsabilitat penal corporativa.