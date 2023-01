“M’encanta veure plorar una dona”: condemnen un subinspector dels Mossos per mòbing

Dos anys i un mes. És el temps que una agent dels Mossos d’Esquadra de la comissaria de Granollers va haver de suportar l’assetjament laboral que patia per part del seu superior. Ara, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha ratificat la sentència que condemna el subinspector per mòbing a sis mesos de presó, inhabilitació i a pagar 150 mil euros d’indemnització a la víctima. Els fets es remunten al setembre del 2013, quan l’agent torna a la feina després de la baixa per maternitat i demana una reducció de jornada -que se li concedeix- per poder cuidar del seu fill. A partir d’aquí, el seu cap, a qui no li havia agradat aquesta petició, li va començar a fer la vida i la feina impossibles fins que, en una reunió, l’assetjament arriba al seu màxim quan ell l’insulta amb frases com “que tens la regla?” o “estàs molt sexi, m’encanta veure plorar una dona”.

Dos anys de mòbing

Tal com recull la sentència del TSJC, el mosso condemnat s’incorpora com a subinspector de la comissaria de Granollers el 2012 i la víctima torna de la baixa de maternitat mesos després, el setembre de 2013. Després que ella demanés i rebés el vistiplau per a una reducció de jornada, ell va evidenciar la seva disconformitat amb aquesta decisió i la va apartar de la Unitat de Policia Científica, que pertany a la Unitat d’Investigació, de la qual l’agent havia format part fins abans de la baixa, per destinar-la al grup d’anàlisi i suport de la mateixa unitat. A partir d’aquí, l’únic que li encarrega el subinspector a l’agent són tasques administratives. De fet, ell mateix va avisar-la que no li assignaria funcions policials pròpies de la unitat perquè no estava d’acord amb la reducció de jornada, tot i que hi tenia dret per cuidar del seu fill lactant.

La comissaria dels Mossos d’Esquadra de Granollers | Google Street View

“Tu el que has de fer és operar-te els pits”

Més d’un any després, cap a l’abril de 2015, el subinspector ordena que la Unitat d’Investigació reordeni el seu mobiliari i col·loca totes les taules i ordinadors de cara a la paret. Una decisió que la mossa d’esquadra no accepta i canvia la ubicació de la seva taula. El seu cap l’avisa que si no la torna a col·locar on ell volia, l’enviaria a un despatx en una planta diferent que la dels seus companys d’unitat i, com que ella no obeeix, es compleix l’amenaça i estarà apartada -en una sala on no disposa de telèfon ni extensió pròpia- fins que agafa una baixa laboral a causa del mòbing, l’octubre de 2015.

L’agent es va reunir amb el seu superior en dues ocasions: el 20 i el 23 d’octubre de 2015. En aquestes trobades, l’home no dubte a degradar la víctima amb expressions com “tu el que has de fer és operar-te els pits”, “què passa, que tens un fill meu i no ho sé?”, “que tens la regla?” i “ves a la perruqueria, posa’t guapa i comença a espavilar-te una mica”. Mentre la dona no podia parar de plorar, ell li va etzibar: “Estàs molt sexi, m’encanta veure una dona plorar, així demostres que tens sentiments”. Aquestes situacions li van provocar un atac d’ansietat i, l’endemà, la dona es va desmaiar i es va colpejar el cap, i va haver de ser atesa a l’hospital. Va demanar la baixa per problemes d’ansietat vinculats amb l’àmbit laboral i, l’abril de 2017, es va declarar la seva incapacitat permanent absoluta.

El TSJC ratifica la condemna

Després d’haver estudiat els recursos presentats contra la sentència de l’Audiència de Barcelona, del 10 de desembre de 2021, aquest dimarts el TSJC ha ratificat la decisió inicial i el subinspector ha quedat condemnat per mòbing a una subordinada. La sentència dicta “sis mesos de presó, inhabilitació especial per a l’exercici del dret de sufragi passiu i inhabilitació especial per a l’exercici de la funció policial durant el temps de la condemna”. A més, l’acusat també haurà de fer-se càrrec de les costes del judici i indemnitzar la víctima amb 149.618,50 euros, més interessos.