Les bates blanques protesten en una nova jornada de vaga “massiva”

Segona jornada de vaga dels metges. Les bates blanques han esclatat per la gestió del Govern i de la conselleria de Manel Balcells i han fet una exhibició de força per segon dia consecutiu. Aquesta vegada la concentració s’ha fet a la Plaça Sant Jaume per posteriorment dirigir-se al Parlament, on traslladaran als diputats les seves demandes. Entre crits de “menys pressió, més conciliació” i “per una sanitat pública i de qualitat”, els metges han tornat a mostrar el seu descontentament amb el Govern, que està molt pressionat per les protestes de metges, sanitaris i docents.

El seguiment de la vaga ha estat massiu segons les dades del sindicat convocant, Metges de Catalunya. Si aquest dimecres s’hi van adherir el 75% dels facultatius, aquest dijous han arribat a la xifra del 70%. La conselleria, però, rebaixa les dades fins a un 17,5% aquest dimecres i un 27% aquest dijous. Segons la Guàrdia Urbana, gairebé 10.000 metges van sortir al carrer el primer dia de vaga, una xifra històrica per a un col·lectiu poc acostumat a manifestar-se. De fet, el secretari general de Metges de Catalunya ha admès que ”per primer cop” han vingut ”de nord, de sud, de l’ICS i de la concertada” i ha avisat al Govern que ”hauria de tenir por”. ”Això que estem fent farà història”, ha celebrat Lleonart.

La vaga de metges ha arrencat amb un gran seguiment i una demostració de força davant de Salut / Europa Press

Un avís per al Govern

“Sense metges no hi ha sanitat. Hem d’aconseguir que ho entenguin”, ha continuat Lleonart abans de llegir de nou el manifest perquè ”potser al Palau -de la Generalitat- no l’han sentit bé”. Lleonart ha parlat del virus ”economicista” que està convertint el sistema de salut en una “fàbrica”.

La manifestació ha avançat per la Via Laietana amb un ritme festiu i reivindicatiu, acompanyats d’un grup percusionista. En arribar a l’entrada del Parc de la Ciutadella s’han entregat bates per estendre-les davant el Parlament i denunciar la precària situació del col·lectiu. El primer en apropar-se ha estat el diputat d’En Comú Podem David Cid, que ha conversat durant uns minuts amb els representants sindicals.