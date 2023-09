La CUP reclama que l’amnistia es vinculi al referèndum

La diputada de la CUP Laia Estrada ha replicat al president de la Generalitat, Pere Aragonès, que el referèndum acordat amb l’estat espanyol “no és possible” perquè, segons ha assenyalat en el debat de política general al Parlament, “sense pressió social suficient, sense unes institucions disposades a la ruptura i amb un context internacional advers no és possible forçar un escenari resolutiu del conflicte”, però ha reclamat a Esquerra i Junts per Catalunya que l’amnistia no es deslligui del referèndum perquè la sortida “no pot ser únicament antirepressiva”.

“Una amnistia sense autodeterminació no és altra cosa una llei de punt final que el que fa sobretot és salvar els mobles a l’estat espanyol davant els tribunals europeus i els imminents judicis als policies que ens van pegar l’1 d’Octubre”, ha subratllat el diputat cupaire Carles Riera, que ha intervingut en la rèplica al president de la Generalitat, i ha deixat clar que “no pot haver-hi pacte per a l’amnistia sense que aquest inclogui explícitament, com a mínim, el reconeixement del dret a l’autodeterminació”. “No vam anar a votar l’1-O perquè ens perdoni ningú, ho vam fer per guanyar l’autodeterminació i la independència”, ha sentenciat.

Estrada ha assenyalat que “en l’actual marc de negociació no hi ha recorregut per aconseguir el reconeixement del dret a l’autodeterminació” i ha afegit que malgrat que el PSOE s’obri a negociar amb els independentistes per facilitar la investidura de Pedro Sánchez “no hi ha les condicions internes que permetin negociar un referèndum d’autodeterminació ni ara ni més endavant”. “Cap govern espanyol s’obrirà al reconeixement del nostre dret a decidir lliurement el nostre futur en un referèndum d’autodeterminació”, ha insistit.

També ha criticat “el marc de negociació i de pacte que promouen ERC i Junts” perquè “no només no desembocarà en l’exercici de l’autodeterminació, sinó que s’emmarca en una renúncia constant a defensar la sobirania del nostre país a fer polítiques socials i econòmiques”. “Junts i ERC porten tota la legislatura renunciant a fer polítiques sobiranistes i transformadores que reverteixin la precarització dels treballadors del poble català i han perpetuat les polítiques autonomistes”, ha reblat.

Generar les condicions per fer-lo possible

La diputada cupaire ha reconegut que la seva part de responsabilitat pel “desencís i frustració que impregna l’independentisme”, però ha fet una crida a generar les condicions que permetin que Catalunya pugui votar el seu futur polític. “Aquestes condicions les hem de generar amb més organització i més capacitat organitzadora al carrer i desplegant polítiques des d’aquí que disputin la sobirania a l’estat espanyol”, ha reblat.

Pere Aragonés al debat de política general al Parlament de Catalunya 27.09.2023 / Mireia Comas

Recuperar la proposta d’amnistia del 2021

Laia Estrada ha emplaçat Esquerra i Junts “recuperar els plantejaments” de la proposició de llei plantejada al Congrés el 2021 en què l’amnistia anava lligada al dret a l’autodeterminació perquè, segons la formació anticapitalista, és la manera de garantir que “no estem davant d’una mera mesura de despenalització”. “Nosaltres defensem una solució a l’estil francès de la llei d’amnistia amb Nova Caledònia, que anava acompanyada d’una proposta de referèndum d’autodeterminació”, ha destacat.

També ha criticat el “cinisme” de les dues formacions amb amnistiar persones que han estat represaliades per l’Estat perquè també han estat perseguides “per la Generalitat amb totes les acusacions particulars que han demanat presó per a desenes d’encausats independentistes”. “La sortida política no pot ser únicament antirepressiva i que passa pel reconeixement del dret a l’autodeterminació”, ha reiterat.