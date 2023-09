Mar Flores ha rebut la pitjor notícia. El seu fill, Carlo Costanzia, haurà d’entrar a presó i estar-s’hi durant 21 mesos. Així ho ha ratificat el jutge de l’Audiència Provincial de Màlaga, que no ha acceptat el recurs presentat pel seu advocat. El jove, de només 30 anys, haurà de pagar amb aquesta pena el delicte d’estafa continuada i agreujada que va cometre. La Fiscalia demanava nou anys de presó per a ell, però finalment han rebaixat aquesta xifra i s’hi estarà una mica menys de dos anys.

L’actor de Toy boy i el seu soci, a qui acusa d’haver-lo involucrat en la trama d’estafa en la compravenda de vehicles de luxe, havien pagat 100.000 € als perjudicats per intentar reparar els danys causats. Això no ha estat prou per convèncer el tribunal, que els han volgut castigar per les cinc denúncies que havien rebut perquè creuen que les persones perjudicades pels seus negocis tèrbols han estat “moltes més”. Juntament amb el seu soci, oferien cotxes d’alta gamma a clients als qui exigien una paga i senyal. El problema és que mai no arribaven a fer entrega del cotxe i tampoc no retornaven aquests diners.

Un periodista de Y ahora Sonsoles d’Antena 3 ha parlat amb Carlo, que assegura estar “completament consternat” per la decisió judicial. L’últim que havia dit era que confiava en la justícia, però finalment haurà de pagar amb pena de presó. Diu que ja s’ensumava que aquest seria el veredicte, però: “Ja temia que el jutge dictaria sentència de dos anys de presó”.

Carlo Costanzia haurà d’entrar a presó | Europa Press

El jutge castiga els delictes anteriors de Carlo Costanzia

El magistrat considera que Carlo Costanzia i el seu soci “no són mereixedors” del benefici de la suspensió de la pena privativa de llibertat que els han imposat: “No es tracten d’uns delinqüents primaris o puntuals”, diu en una clara al·lusió a la llista de delictes menors que acumulava el fill de la model. Cal recordar que s’ha dit que acumulava més de 100 multes per aparcament indegut i per excés de velocitat, així com un altre delicte en ser enxampat en un control amb positiu en alcohol i drogues.

El noi ha mantingut fins a últim moment la seva innocència, ja que assegura haver estat víctima d’un engany per part del seu soci: “He estat el ximple útil en aquesta història i no he estat el més llest del món”, reconeixia ell mateix. Sigui com sigui, no ho ha pogut demostrar i ara haurà d’estar a presó una bona temporada.