Mar Flores ha recibido la peor noticia. Su hijo, Carlo Costanzia, tendrá que entrar a prisión y estarse durante 21 meses. Así lo ha ratificado el juez de la Audiencia Provincial de Málaga, que no ha aceptado el recurso presentado por su abogado. El joven, de solo 30 años, tendrá que pagar con esta pena el delito de estafa continuada y agraviada que cometió. La Fiscalía pedía nueve años de prisión para él, pero finalmente han rebajado esta cifra y se estará algo menos de dos años.

El actor de Toy boy y su socio, a quien acusa de haberlo involucrado en la trama de estafa en la compraventa de vehículos de lujo, habían pagado 100.000 € a los perjudicados para intentar reparar los daños causados. Esto no ha sido suficiente para convencer al tribunal, que les han querido castigar por las cinco denuncias que habían recibido porque creen que las personas perjudicadas por sus negocios turbios han sido «muchas más». Junto con su socio, ofrecían coches de alta gama a clientes a quienes exigían una paga y señal. El problema es que nunca llegaban a hacer entrega del coche y tampoco devolvían este dinero.

Un periodista de Y ahora Sonsoles de Antena 3 ha hablado con Carlo, que asegura estar «completamente consternado» por la decisión judicial. Lo último que había dicho era que confiaba en la justicia, pero finalmente tendrá que pagar con pena de prisión. Dice que ya se esperaba que este sería el veredicto, sin embargo: «Ya temía que el juez dictaría sentencia de dos años de prisión».

Carlo Costanzia tendrá que entrar en la cárcel | Europa Press

El juez castiga los delitos anteriores de Carlo Costanzia

El magistrado considera que Carlo Costanzia y su socio «no son merecedores» del beneficio de la suspensión de la pena privativa de libertad que les han impuesto: «No se tratan de unos delincuentes primarios o puntuales», dice en una clara alusión a la lista de delitos menores que acumulaba el hijo de la modelo. Hay que recordar que se ha dicho que acumulaba más de 100 multas por aparcamiento indebido y por exceso de velocidad, así como otro delito al ser pillado en un control con positivo en alcohol y drogas.

El chico ha mantenido hasta último momento su inocencia, ya que asegura haber sido víctima de un engaño por parte de su socio: «He sido el tonto útil en esta historia y no he sido el más listo del mundo», reconocía él mismo. Sea como sea, no lo ha podido demostrar y ahora tendrá que estar en la cárcel una buena temporada.