Espanya demana a l’Europol desvincular l’independentisme del terrorisme

El govern espanyol ha demanat formalment a l’Europol que desvinculi l’independentisme català del terrorisme, segons ha avançat El Mundo. L’últim informe de l’agència policial europea va aixecar molta polseguera a Catalunya perquè, a instàncies de l’estat espanyol, incloïa l’independentisme català i basc en l’apartat de “terrorisme etnonacionalista i separatista”. En el seu discurs de principis de setembre des de Brussel·les, Carles Puigdemont va exigir al govern de Pedro Sánchez que rectifiqués i mostrés respecte per l’independentisme.

“No es pot negociar amb qui, a la directiva on es fixen els objectius d’intel·ligència per als cossos policials, ens considera la segona amenaça més important després del terrorisme jihadista i que demana a l’Europol que ens tracti de terroristes”, va advertir el president a l’exili. Puigdemont es referia a l’Informe de Situació i Tendències del Terrorisme a la Unió Europea (TESAT 2023) publicat per l’Europol el passat 14 de juny, que assenyalava l’independentisme català i basc com els “més actius i violents” de l’estat espanyol perquè “combinen separatisme amb visions extremistes de l’esquerra”.

Pedro Sánchez i Fernando Grande-Marlaska conversen al Congrés / Europa Press

Interior s’espolsa la responsabilitat de titllar l’independentisme de terrorista

El director del Centre d’Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim Organitzat (CITCO), Manuel Navarrete, ha enviat una carta a la directora executiva de l’Europol, Catherine De Bolle, per “sol·licitar la rectificació dels epígrafs amb la finalitat que les al·lusions a l’independentisme català s’eliminin de l’apartat de terrorisme”. En la missiva, a la qual ha tingut accés el diari madrileny, Navarrete avisa que “s’infereix que els moviments independentistes catalans i bascos serien considerats com a organitzacions terroristes”. També defensa que, a la documentació aportada pel Ministeri de l’Interior, en l’apartat de Terrorisme Autòcton només es feia referència a ETA i Resistència Gallega i que els moviments independentistes s’havien inclòs en una altra carpeta anomenada Extremismes Violents.