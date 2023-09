La CUP reclama que la amnistía se vincule al referéndum

La diputada de la CUP Laia Estrada ha replicado al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que el referéndum acordado con el estado español «no es posible» porque, según ha señalado en el debate de política general en el Parlamento, «sin presión social suficiente, sin unas instituciones dispuestas a la ruptura y con un contexto internacional adverso no es posible forzar un escenario resolutivo del conflicto», pero ha reclamado a Esquerra y Junts per Catalunya que la amnistía no se desate del referéndum porque la salida «no puede ser únicamente antirrepresiva».

«Una amnistía sin autodeterminación no es otra cosa una ley de punto final que el que hace sobre todo es salvar los muebles en el estado español ante los tribunales europeos y los inminentes juicios a los policías que nos pegaron el 1 de Octubre», ha subrayado el diputado cupaire Carles Riera, que ha intervenido en la réplica al presidente de la Generalitat, y ha dejado claro que «no puede haber pacto para la amnistía sin que este incluya explícitamente, como mínimo, el reconocimiento del derecho a la autodeterminación». «No fuimos a votar el 1-O para que nos perdone nadie, lo hicimos para ganar la autodeterminación y la independencia», ha sentenciado.

Estrada ha señalado que «en el actual marco de negociación no ha recorrido para conseguir el reconocimiento del derecho a la autodeterminación» y ha añadido que a pesar de que el PSOE se abre a negociar con los independentistas para facilitar la investidura de Pedro Sánchez «no hay las condiciones internas que permitan negociar un referéndum de autodeterminación ni ahora ni más adelante». «Ningún gobierno español se abrirá al reconocimiento de nuestro derecho a decidir libremente nuestro futuro en un referéndum de autodeterminación», ha insistido.

También ha criticado «el marco de negociación y de pacto que promueven ERC y Junts» porque «no solo no desembocará en el ejercicio de la autodeterminación, sino que se enmarca en una renuncia constante a defender la soberanía de nuestro país a hacer políticas sociales y económicas». «Junts y ERC llevan toda la legislatura renunciando a hacer políticas soberanistas y transformadoras que reviertan la precarización de los trabajadores del pueblo catalán y han perpetuado las políticas autonomistas», ha remachado.

Generar las condiciones para hacerlo posible

La diputada cupaire ha reconocido que su parte de responsabilidad por el «chasco y frustración que impregna el independentismo», pero ha hecho un llamamiento a generar las condiciones que permitan que Cataluña pueda votar su futuro político. «Estas condiciones las tenemos que generar con más organización y más capacidad organizadora en la calle y desplegando políticas desde aquí que disputen la soberanía en el estado español», ha remachado.

Pere Aragonés en el debate de política general en el Parlamento de Cataluña 27.09.2023 / Mireia Comas

Recuperar la propuesta de amnistía del 2021

Laia Estrada ha emplazado Esquerra y Junts «recuperar los planteamientos» de la proposición de ley planteada en el Congreso el 2021 en que la amnistía iba ligada al derecho a la autodeterminación porque, según la formación anticapitalista, es la manera de garantizar que «no estamos ante una mera medida de despenalización». «Nosotros defendemos una solución al estilo francés de la ley de amnistía con Nueva Caledonia, que iba acompañada de una propuesta de referéndum de autodeterminación», ha destacado.

También ha criticado el «cinismo» de las dos formaciones con amnistiar personas que han sido represaliadas por el Estado porque también han sido perseguidas «por la Generalitat con todas las acusaciones particulares que han pedido prisión para decenas de encausados independentistas». «La salida política no puede ser únicamente antirrepresiva y que pasa por el reconocimiento del derecho a la autodeterminación», ha reiterado.