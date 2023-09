Aragonès demana a Junts negociar units el referèndum

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha allargat la mà a Junts per Catalunya en la seva rèplica a Albert Batet i ha demanat a la formació independentista negociar units el referèndum. “Tenim l’oportunitat de fer un pas més enllà a l’hora de negociar amb l’estat espanyol. Jo hi seré amb la mà estesa, tenim el mateix objectiu”, ha indicat Aragonès, que ha reclamat a Junts “deixar de mirar el passat” perquè, segons ha dit, “podem dibuixar una nova etapa per compartir espai a la taula de negociació”.

Aragonès, que ha recordat que Esquerra republicana sempre ha donat suport a les iniciatives impulsades per Artur Mas, Carles Puigdemont i Quim Torra, ha remarcat que “estem en un moment històric on podem avançar cap a la resolució política del conflicte amb l’Estat” i ha demanat que “no ens encallem en el qui”. “Fa molts anys que, desgraciadament, hem patit moltes derrotes, i ara és el torn de les victòries i tenim l’oportunitat de fer-ho en clau de resolució del conflicte”, ha assenyalat.

En aquest sentit, ha instat Junts a aprofitar “al màxim” la força dels diputats i diputades independentistes al Congrés amb tota la seva “ambició, unitat, generositat”, i “replantejant els instruments”, en referència a la taula de diàleg. “Al final les taules són eines, però si coincidim en el ‘què’ i el ‘com’, hem d’aprofitar l’oportunitat”, ha insistit el president.

Pere Aragonés al debat de política general, al Parlament de Catalunya 27.09.2023 / Mireia Comas

Aragonès vol una Catalunya “sense límits”

Pere Aragonès ha situat l’Estat com un “límit” davant del potencial que considera que té Catalunya i ha defensat davant del líder del PSC, Salvador Illa, la celebració d’un referèndum sobre la independència de Catalunya. “Volem un país sense límits. Els límits que té aquest potencial és l’Estat perquè no podem disposar dels nostres recursos, defensar els nostres interessos, i en molts d’aquests debats globals, l’Estat se’ns posa com a intermediari, sinó com a opositor”, ha sostingut.

“El gran drama d’Espanya és que Catalunya avança quan els partits catalans condicionen el govern de torn. Imagineu quina autonomia més feble”, ha recalcat Aragonès, després de demanar que el debat sobre el finançament català incideixi en el dèficit fiscal així com que la ciutadania decidiu quin projecte vol per al seu futur. Així, ha assegurat que ell acceptarà el resultat d’un referèndum i, mirant Illa, li ha dit: “El que no sé és si estaria disposat a córrer aquest risc”.