La sequera, aliada inesperada dels Mossos contra les plantacions de marihuana

La sequera s’ha convertit en una aliada inesperada dels Mossos d’Esquadra en la lluita contra les plantacions de marihuana a Ponent, segons explica a l’Agència Catalana de Notícies (ACN) el cap d’investigació de l’àrea Segrià-Pla d’Urgell-Garrigues de la policia catalana, Jordi Fadurdo. Segons Fadurdo, l’escassetat d’aigua ha augmentat la “mortalitat” de les plantes a la majoria dels cultius exteriors desmantellats a la regió. Tot i això, els Mossos alerten que els traficants són cada vegada més “professionals” –funcionen com a autèntiques multinacionals de la droga– i s’adapten a les condicions climàtiques adverses construint hivernacles per protegir les plantacions.

Malgrat els efectes de la sequera, els Mossos asseguren que la campanya d’enguany contra els cultius il·legals de marihuana a Ponent és una de les més intenses que es recorden. Durant els operatius, els investigadors han trobat sistemes innovadors, com un cultiu amagat en 14 túnels d’hivernacle que es va desmantellar a Almatret (segrià), on van comissar 1.800 plantes. Fadurdo reconeix que les males condicions climàtiques han obligat els traficants a “especialitzar-se” buscant solucions similars a les que es fan servir amb els conreus tradicionals, com el de les maduixes, que es planten en hivernacles per protegir-les del fred i la calor extrems.

Diversos sacs de marihuana comissada en una plantació desmantellada pels Mossos / ACN

Canvis obligats en les plantacions de marihuana

Tot i el gran nombre d’operatius, els Mossos creuen que si no s’han comissat més plantes és perquè la sequera ha reduït l’efectivitat dels conreus. A la plantació d’Almatret, per exemple, es podrien haver conreat unes 5.000 plantes, gairebé el triple de les comissades, si els traficants no haguessin tingut problemes d’abastiment d’aigua. Les organitzacions criminals també s’adapten a les contramesures policials i ja no utilitzen plantacions de blat de moro per amagar la marihuana. En els últims anys havia estat una pràctica habitual per la coincidència del cicle d’ambdues plantes, que es planten al març i es cullen al setembre. Però l’ús d’helicòpters i drons per detectar des de l’aire les plantacions amagades ha obligat a canviar d’estratègia.

Els investigadors dels Mossos alerten que enguany s’han detectat nombroses plantacions en zones boscoses del Pirineu, com Soriguera o la Vall Fosca, al Pallars, i també a l’Alt Urgell. Són indrets remots, allunyats de zones urbanes i que permeten transportar la marihuana als principals mercats de destí, al nord d’Europa. El preu del quilo de marihuana preparada per al consum es paga a uns 1.800 euros a Catalunya, mentre que a Europa pot arribar als 4.000 euros, segons la policia catalana. El cap d’investigació regional Jordi Fadurdo explica que els traficants opten per estructurar les organitzacions en diversos departaments especialitzats en cada segment del procés: localització de terrenys, cultiu, transport i comercialització. Aquesta “professionalització” també els ha dut a crear departaments de seguretat amb persones armades per custodiar les plantacions i obliga els Mossos a actuar amb “molta més cura” per protegir els agents.