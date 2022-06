Cinc detinguts i dues plantacions de marihuana desmantellades a Esparraguera

Els Mossos d’Esquadra han detingut cinc persones i han desmantellat dues plantacions de marihuana ubicades en cases de la urbanització Can Rial d’Esparreguera (Baix Llobregat). L’operació policial es va produir el dimecres 15 de juny i els arrestats –quatre homes i una dona, membres de dues famílies i amb edats compreses entre els 25 i els 60 anys- traficaven amb marihuana, haixix i cocaïna. Estan acusats dels delictes de tràfic de drogues i de defraudació del fluid elèctric. De fet, les dues plantacions de marihuana estaven connectades a la xarxa elèctrica de forma fraudulenta –amb un consum de més del doble que la potència contractada- i aquesta il·legalitat havia provocat diversos talls d’electricitat a tota la urbanització Can Rial.

Dues plantacions de marihuana al terme de Mont-ral (Alt Camp), amb més de 1.000 plantes / CME

La investigació es va iniciar a començaments de març quan els investigadors de la comissaria de Martorell van tenir coneixement que en dues cases de la urbanització Can Rial hi podria haver instal·lades plantacions de marihuana. Els agents van comprovar que a l’interior dels domicilis sospitosos hi havia plantacions de marihuana a ple rendiment i, a finals de maig, els investigadors van detenir dues persones quan sortien de la urbanització amb una bossa d’escombraries plena de cabdells de marihuana i més de 8.000 euros en efectiu. Finalment, sota la tutela del jutjat de Martorell, el 15 de juny es va realitzar una entrada i registre als dos domicilis de forma simultània.

Armes, diners i drogues

En el marc de l’escorcoll es van localitzar dues plantacions de marihuana en ambdues cases, una d’elles en procés de desmuntatge, i es van localitzar 210 plantes de marihuana en diferents estadis de creixement, 140 grams de haixix, 15 grams de cocaïna en roca, 800 grams de pols blanca, presumptament substància de tall, diverses bàscules de precisió i 27.000 euros en efectiu. Així mateix, els agents van intervenir una arma llarga i quatre armes curtes d’aire comprimit, una arma simulada i una caixa amb 16 cartutxos del calibre 5. Els arrestats van passar a disposició judicial el divendres i el jutge instructor va decretar la seva llibertat amb càrrecs. La investigació continua oberta i no es descarten més detencions.