El problema logístic de la policia espanyola amb la marihuana que comissa

Espanya requisa més marihuana de la que pot destruir. Segons dades del ministeri de l’Interior, la policia espanyola va intervenir uns tres milions de plantes de cànnabis, gairebé un 60% més que el 2020 i quatre vegades més que el 2016. La falta de preparació i de maquinària especialitzada de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil ha obligat Interior a licitar un concurs per subcontractar el desmantellament de les grans plantacions.

La magnitud del problema que afronta la policia espanyola es va veure a Huerta de Valdecarábamos, a Toledo, on el 6 d’octubre del 2021 la Guàrdia Civil va trobar una plantació il·legal en una finca de 12 hectàrees on s’havien cultivat fins a 135.000 plantes de marihuana, l’operació policial més gran d’Europa. Poc després, el govern espanyol va aprovar un pla per combatre l’augment de bandes dedicades al cultiu de marihuana, que han triat l’estat espanyol per expandir el seu negoci criminal.

Segons explica El Independiente, el ministeri de l’Interior reconeix que l’augment de les grans plantacions de marihuana i la falta de mitjans de la policia espanyola generen “importants problemes logístics” i per això ha decidit recórrer al sector privat per desmantellar els cultius i destruir les plantes. “En el cas de les plantacions petites, els mateixos agents s’encarreguen de desmantellar-les”, justifiquen des del govern espanyol, però en les més grans no poden fer-ho perquè, a banda de la falta de mitjans, és una tasca que consumeix molt temps i bloqueja recursos policials que s’han de destinar a altres dispositius de seguretat més prioritaris.

La licitació d’Interior es divideix en quatre lots corresponents a les zones més afectades pel tràfic de marihuana: Granada (37%), Almeria i Múrcia (26%), Catalunya (22%) i Madrid (15%) es reparteixen el pressupost del contracte, valorat en uns 163.000 euros. Les empreses que guanyin la licitació s’encarregaran de recollir mostres, arrencar les plantes, emmagatzemar-les i destruir-les, sempre en coordinació amb la policia i els jutjats.