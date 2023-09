Salvador Illa avisa Aragonès: “Compte amb tirar pel dret”

El cap de l’oposició i primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha replicat el president de la Generalitat, Pere Aragonès, en el debat de política general al Parlament i ha advertit que “Catalunya s’equivoca quan s’imposa la rauxa i tirem pel dret”, i ha reclamat que “respectar la voluntat dels catalans”. “Compte amb tirar pel dret”, ha insistit sense fer cap al·lusió directa a l’amnistia, que el president de la Generalitat va donar per feta ahir, i el referèndum.

Illa ha mostrat la seva preocupació per “les urgències i les presses” que es puguin tenir en les negociacions per investir Pedro Sánchez i ha advertit a les formacions independentistes que “no és el moment de fer carreres” i, per contra, cal “pensar primer en la convivència i en el país”. En aquest àmbit, ha receptat “avançar en coherència” perquè la situació política actual és “una oportunitat”. “No és el moment de veure qui té més protagonisme i qui surt més bé a la foto”, ha sentenciat.

El líder dels socialistes catalans ha afirmat que “tothom té dret a defensar el seu projecte polític” i avançar en el camí del diàleg reconeixent la “Catalunya plural”. Així mateix, ha afirmat que els socialistes tenen “força política” per defensar el seu projecte d’Espanya i també ha destacat que ell no té la necessitat “d’exhibir” sinó que posa aquesta força “al servei d’Espanya i de Catalunya”.

Salvador Illa, al debat de política general al Parlament de Catalunya 27.09.2023 / Mireia Comas

“El Govern falla”

Salvador Illa ha assegurat que “el Govern falla” perquè “ho vol fer tot sol” amb un projecte polític de “suport minvant” i ha lamentat que “no ha trobat el rumb”. “Compte amb parlar en nom de Catalunya”, ha advertit Illa, i, en aquest sentit, ha remarcat que ni tan sols ells ho poden fer malgrat haver guanyat totes les eleccions dels del 2021.

El líder del PSC ha evidenciat que el Govern en solitari d’ERC “no acaba d’anar” perquè, segons ell, “no hi ha orientació clara, ni una execució clara, ni un aire d’alegria”; i ha reclamat a l’Executiu “més autoexigència, més pluralitat i enfortir les institucions”. També ha retret a Pere Aragonès que “presidir la Generalitat no pot ser una rutina” i ha ressaltat que “la manca d’autoexigència ens fa perdre autoritat”.

Igualment, ha exigit “més respecte en el reconeixement dels altres” i “respecte i lleialtat” a les altres administracions per generar dinàmiques de col·laboració. Així mateix, ha subratllat que “la pluralitat ens enforteix i constatar la pluralitat del país és necessari i no només això, exhibir-la, mostrar-la i no amagar-la”. “Catalunya necessita acords, consensos, unir-nos en allò fonamental”, ha destacat.