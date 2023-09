El gest de Rosalía que fa pensar en reconciliació amb Rauw Alejandro

Rosalía i Rauw Alejandro han protagonitzat la ruptura més sorprenent i inesperada de l’estiu. Des de llavors són molts els qui han deixat caure que aquesta història podria tractar-se d’un muntatge per tal de promocionar les cançons que acabaven de publicar, una teoria conspiranoica que ha agafat pes aquestes últimes hores. Cal recordar que la parella s’havia promès poc abans d’aquesta separació, una petició de matrimoni molt romàntica amb anell de diamants caríssim inclòs. Ara aquesta joia torna a ser notícia, ja que han vist la cantant de Sant Esteve Sesrovires amb ell posat pels carrers de Milà.

L’artista ha acudit a la ciutat italiana com a convidada d’una coneguda marca de roba durant la seva setmana de la moda. Alguns fans han aprofitat per fer-se fotografies amb ella i, en una d’aquestes imatges, se la veu amb l’anell de compromís col·locat a l’orella com si fos una arracada. Resulta estranya aquesta manera de fer servir una joia de milers d’euros, la veritat, però encara és més sorprenent que s’hagi quedat ella amb l’anell.

En aquests casos, i més quan costa aquesta quantitat indecent de diners, és habitual que la famosa el retorni a l’ex. Ella, en canvi, se l’ha quedat. I no només això, sinó que el porta posat sense que això li faci mal. Li van veure a Milà, però és que ahir mateix l’han tornat a veure amb l’anell pels carrers de París… ciutat en la qual també ha estat Rauw Alejandro.

. @Rosalia junto a un fan hoy en Milán, Italia 💍 pic.twitter.com/sKrCDAoGeN — MOTOMAMI TOUR (@MOTOMAMlTOUR) September 20, 2023

Rosalía gaudeix de l’aniversari a París amb l’anell de compromís de Rauw Alejandro a sobre

Els més malpensats donen per fet que aquest és un senyal que la parella s’ha reconciliat, però cap dels dos protagonistes no ha confirmat ni desmentit res al respecte. El que sí que ha fet Rauw Alejandro ha estat assenyalar-se el tatuatge dedicat a Rosalía que té a la panxa en un dels últims concerts que ha fet. Són totes aquestes pistes sobre el retorn del seu amor?

Rosalía, mentrestant, ha publicat un recull de fotografies del seu aniversari. L’ha passat a la capital francesa, com dèiem, amb la germana i un grup d’amics. Ha fet evident que li han omplert l’habitació de l’hotel de rams de flors, sense especificar si algun d’aquests provenia del seu ex.

Rosalía podria haver tornat amb Rauw Alejandro | Antena 3

El temps dirà què passa entre aquests dos i si els rumors són certs o infundats.