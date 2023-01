ERC confia tancar avui els pressupostos: “Estem molt a prop”

ERC confia a poder tancar un acord pels pressupostos aquest dilluns. En una roda de premsa a la seu del partit, la portaveu dels republicans, Marta Vilalta, ha afirmat que les converses amb el PSC estan ben encaminades i que, tot i que no es posen cap límit, estan “molt a prop” d’aconseguir desbloquejar els comptes catalans. Socialistes i Govern han estat reunits durant gairebé quatre hores aquest dilluns a Palau i la portaveu d’ERC ha remarcat que les negociacions “van bé”. A més, ha assenyalat que és “bon símptoma” que aquesta trobada s’hagi allargat durant tot el matí.

No volen “posar un límit o una hora”

La reunió s’ha reprès aquesta tarda a les quatre i Vilalta s’ha mostrat “convençuda” que les dues parts podran assolir un acord perquè Catalunya pugui tenir pressupostos. En aquest sentit, la dirigent republicana ha remarcat que ERC ho posarà “tot” per fer-ho possible, però ha afegit que “no és qüestió de posar un límit o una hora”. “Esperem que en les pròximes hores puguem sortir i anunciar ja un acord”, ha dit la portaveu d’ERC. Ha reiterat que els hi hagués agradat tancar un acord pels comptes setmanes enrere, però Vilalta ha insistit que ara veu que l’entesa és “molt a prop”.

ERC confia a poder anunciar un acord pels pressupostos “en les pròximes hores” / Rubén Moreno

La reunió d’aquest matí ha acabat sense acord i la republicana ha destacat que seria difícil d’entendre que hi hagués partits que, després que ERC acceptés la B-40 per “superar l’únic escull” que hi havia, encara volguessin allargar les negociacions.

“Deriva” de la direcció de l’ANC

Aquest dilluns, el Secretariat Nacional de l’ANC ha rebutjat crear un grup de treball sobre la llista electoral cívica que vol la seva presidenta, Dolors Feliu, i Vilalta també s’ha pronunciat sobre això. La dirigent dels republicans ha assegurat que aquesta negació és “símptoma” que no tothom està d’acord amb la “deriva” de la direcció de l’entitat per “desgastar” l’independentisme, o per fer una llista pròpia per “dividir més” el moviment. Vilalta ha comparat l’actual Assemblea amb l’època de la presidència de Carme Forcadell i ha aprofitat per posar en valor la seva tasca al capdavant de l’entitat.