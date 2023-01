El PSC avisa que queden temes pendents per desencallar els pressupostos

El PSC ha recordat que encara no està tot parlat perquè els pressupostos de la Generalitat rebin el seu suport. Aquest dilluns, en una roda de premsa i després d’una reunió de gairebé quatre hores amb entre socialistes i Govern al Palau, la portaveu del partit, Èlia Tortolero, ha avisat que encara queden “serrells que no són menors” per a desencallar un acord per als comptes catalans. Les negociacions s’han reprès després que ERC acceptés la B-40, una de les exigències del PSC, però “no hi ha un acord tancat”. Tortolero ha insistit que “queden coses per a resoldre” i confia que seran “capaços de fer-ho”. Els de Salvador Illa i l’executiu català s’han tornat a reunir a les quatre de la tarda i els socialistes estan disposats a treballar “totes les hores que calgui” en una conversa “discreta”.

PSC i Govern han reprès aquest dilluns les negociacions per desencallar els pressupostos / ACN

El PSC agraeix que ERC aprovés la B-40

La portaveu dels socialistes ha aprofitat per agrair ERC el “gest” i el “pas endavant” després d’haver votat a favor de la Ronda Nord en la moció que van posar a votació el partit d’Illa al Parlament dijous de la setmana passada. El PSC defensa que aquest macroprojecte al Vallès “respecta la voluntat de la cambra, la voluntat dels territoris i accepta que les infraestructures són necessàries perquè Catalunya prosperi”. Tortolero ha remarcat que “és un pas endavant per a posar Catalunya en marxa, per a generar prosperitat i protegir els catalans”.

Queden temes pendents

Tot i que els socialistes es mostren predisposats a avançar en el desbloqueig de les negociacions dels pressupostos i afirmen que el seu equip negociador “treballarà totes les hores que faci falta”, Tortolero ha recordat que encara queden temes pendents per abordar en les converses. A més, el partit vol mantenir la “discreció” sobre l’evolució d’aquestes trobades amb l’executiu de Pere Aragonès.

L’equip negociador del PSC està encapçalat per la seva portaveu al Parlament, Alícia Romero, i, en la reunió d’aquest dilluns, també hi han participat els diputats Jordi Terradas i Jordi Riba i la coordinadora del grup, Nèlia Martínez.