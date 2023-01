Reunió maratoniana a Palau entre Govern i PSC per desencallar el pressupost

El Govern de la Generalitat i el PSC s’han reunit aquest dilluns al Palau de la Generalitat per mirar de desencallar el pressupost per al 2023. Les dues parts han reprès els contactes dies després que Esquerra Republicana cedís davant les pressions del PSC amb la B-40, però el líder del PSC, Salvador Illa, ja ha advertit que hi ha més esculls, com ara “inversions” o l’aeroport.

La portaveu dels republicans, Marta Vilalta, s’ha mostrat “convençuda” que el pacte amb els socialistes està “molt a prop” i considera un “bon símptoma” que les negociacions s’hagin allargat durant tot el matí. Vilalta ha assegurat que la voluntat dels republicans és anunciar l’acord “en les properes hores”, però ha matisat que no hi ha una data “límit” per rubricar el pacte.

Fonts de Presidència han explicat que les converses van pel “bon camí” i que els equips negociadores reprendran la feina a la tarda amb l’objectiu de tancar els “serrells” que queden pendents.

El portaveu de Junts, Josep Rius, amb a la portaveu d’ERC, Marta Vilalta, i la portaveu del PSC, Alícia Romero / Europa Press

Llum verda a la B-40

De fet, el PSC ja havia advertit que per continuar la negociació es necessitaria donar llum verda a la B-40, mentre que des de Palau consideren que “està tot tancat” i que “només faltava la B-40” per arribar a un acord. En tot cas, serà una setmana decisiva amb la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, i la portaveu del grup parlamentari socialista, Alícia Romero, al capdavant de les negociacions.

En aquest sentit, la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, no descartava dimarts portar els comptes al Consell Executiu sense cap nou acord, tot i remarcar que “no era l’opció prioritària”. De moment, ara mateix a Palau tothom confia que aquesta via no serà necessària, i que el Govern aprovarà el projecte amb prou suports per ser aprovat al Parlament.

Sense novetats a Junts

La Mesa i la Junta de Portaveus s’han de reunir per admetre a tràmit el projecte, i aprovar-ne el calendari de tramitació. A partir d’aquí, els consellers i conselleres de cada departament hauran de comparèixer a les comissions respectives per explicar les partides de cada àrea. Aquestes intervencions podrien tenir lloc a principis de febrer, si els pressupostos s’aproven a Govern durant l’inici de la setmana.

Per la seva banda, a Junts no hi ha novetats sobre les seves converses amb el Govern. Fonts dels ex socis d’ERC entenen que els republicans ja han escollit el PSC, si bé a Calàbria insisteixen en no tancar la porta a un pacte a quatre bandes.