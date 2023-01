Marta Rovira descarta tornar aviat a Catalunya perquè no té “garanties”

La secretària general d’ERC, Marta Rovira, ha descartat tornar aviat a Catalunya perquè no té “garanties” de què farà el Tribunal Suprem després de la reforma del Codi Penal que ha suposat la derogació del delicte de sedició i la rebaixa de les penes del de malversació sense ànim de lucre. En una entrevista a RAC1, Rovira ha recordat que encara “hi ha moltes preguntes pendents de respondre” sobre com seria el seu periple judicial si finalment decidís tornar i presentar-se davant el Suprem, que ara només la vol processar per desobediència.

“No sento que tingui les garanties per tornar, o com a mínim per prendre la decisió de forma immediata, d’avui per demà, ni precipitada”, ha explicat Rovira. La dirigent republicana ha recordat que porta exiliada a Suïssa des de fa cinc anys “amb un delicte sobre les meves espatlles [la rebel·lió] que significava un ingrés a presó immediat” i prefereix esperar a veure com el Suprem interpreta reforma, que també afecta la resta de presos polítics.

La secretària general d’ERC, Marta Rovira, intervé al 29è Congrés Nacional del partit a Lleida, des de l’exili de Suïssa / ACN

Rovira critica “l’embolic brutal” al Suprem pel nou Codi Penal

Rovira defensa que la interlocutòria del jutge Pablo Llarena “no és ferma” i després de la batalla interna i “l’embolic brutal” que hi ha al Suprem –el fiscal general i els fiscals de sala del tribunal tenen interpretacions diferents de les de Llarena–, la dirigent creu que el més assenyat és esperar. “És molt difícil calcular el risc. En el moment que cregui oportú, prendre la decisió i l’explicaré a tothom”, ha insistit.

La secretària general d’ERC també ha negat que hagi arribat a un acord amb la fiscalia i ha lamentat que Gonzalo Boye, l’advocat que lidera la defensa de Carles Puigdemont, l’hagi acusat de vendre el president a l’exili. “M’acusa de traïció després que jo hagi entregat la vida. I ho tornaria a fer perquè tenim tot el dret del món de votar”, ha criticat.