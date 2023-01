Junts carrega contra ERC: “Al despatx volen la B-40 però des de fora no”

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha demanat a ERC que “aclareixi cap on vol portar el país”. En un acte a Sant Cugat aquest diumenge, Turull ha constatat que no s’entén si ERC defensa o no la B-40: “Si estan a un despatx la vol, i si està fora del despatx no la vol. És un embolic”, ha manifestat. Aquestes declaracions del secretari general de Junts van lligades a les declaracions que va donar el passat dissabte on assegurava que les contradiccions dels republicans arribaven a tots els nivells: ERC ha de triar entre “els del 52%” o els qui “donen el Procés per mort”.

Al míting també hi ha participat el candidat a Barcelona, Xavier Trias, que ha subratllat que li fa “il·lusió” ajudar a “consolidar” Junts com “un partit fort”. Trias també ha lamentat que la capital catalana hagi “perdut lideratge”. “A veure si traiem la Colau d’una vegada”, ha afegit, en referència a l’alcaldessa i candidata de BComú. Turull i Trias han participat a la presentació del cap de llista a Sant Cugat, Josep Maria Vallès. En clau municipal, Turull també ha manifestat que al capdavant dels ajuntaments hi ha d’haver les “millors persones”, sobretot a nivell d’actitud, per fer front a les “exigències, necessitats i reptes” dels pobles i ciutats. “Cal una actitud positiva”, ha reiterat.

Jordi Turull, acompanyat de Laura Borràs i el president del grup parlamentari de Junts, Albert Batet/Junts

El retorn de Barcelona a la cúspide

Trias, com a exalcalde de la capital catalana, ha deixat clar que li fa “il·lusió” consolidar Junts com un “partit fort” per fer que “les coses vagin endavant”. Ell mateix ha conclòs que està a disposició d’ajudar “al màxim”, si bé el seu objectiu és guanyar les eleccions del 28 de maig. I és que, segons Tiras, Barcelona ha perdut la seva posició lider i ha assegurat que Barcelona continua sent un “referent important” però que, si continua amb Colau a l’alcaldia, la ciutat sortirà perdent: “Era una ciutat admirada. Però hem perdut tan lideratge que l’alcaldessa no parla ni amb Sant Cugat. Això és un disbarat”, ha apuntat.