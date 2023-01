La meitat de mocions de censura dels pobles catalans han estat contra ERC

23 municipis catalans han viscut aquesta legislatura una moció de censura per provocar un canvi a l’alcaldia, segons ha comptabilitzat l’ACN. I en la meitat d’aquests casos, 12, s’ha fet fora ERC. En concret, aquestes localitats han estat Parets del Vallès, Montgat, Tiana, Sant Fost de Campsentelles, Viladrau, Piera, Òdena, Puigverd, Calonge, Setcases, Cambrils i Altafulla. D’altra banda, també hi ha els casos de Cervera, Ponts i Maldà, on ERC ha accedit a l’alcaldia a través d’una moció de censura desbancant Junts. Davant d’aquestes dades, s’evidencia que ERC és e partit que més ha sortit perjudicat de les mocions. Els republicans han perdut 12 alcaldies i n’han guanyat 5 amb aquest mateix mecanisme. En canvi, en el cas de Junts, n’han perdut 3 i n’han guanyat 5. Mentre que el PSC, n’ha perdut una i n’ha guanyat 5. Així doncs, després de comptabilitzar les mocions de censura, ERC s’ha quedat amb 7 alcaldies menys que al principi de la legislatura; Junts, amb 2 més; i el PSC, amb 4 més.

Mapa amb les 23 mocions de censura als ajuntaments en el mandat 2019-2023 / ACN

ERC, el partit amb més mocions perdudes

A cop de moció de censura han patit canvis pràcticament totes les comarques catalanes. Tot i que els casos són diferents, tots tenen un denominador comú, l’objectiu de la moció de censura ha estat ERC. Així doncs, els republicans han perdut l’alcaldia per l’aliança dels seus exsocis de govern amb altres grups. A Tiana, qui era l’alcaldessa d’ERC, Marta Martorell, ha vist com els antics socis de Junts i el PSC s’han aliat amb l’independent Isaac Salvatierra, que n’ha esdevingut l’alcalde. Una operació molt similar s’ha reproduït a Parets del Vallès, on Jordi Seguer (ERC) ha perdut l’alcaldia en benefici de Francesc Juzgado (PSC) després que els socis de Sumem Esquerres canviessin de bàndol. A Sant Fost de Campsentelles els comuns van marxar del govern liderat per ERC per aliar-se amb el grup municipalista Units per Sant Fost. Carles Miquel, un independent sota el paraigua d’ERC i que es va presentar amb la candidatura ERC-Junts-AM, és forçat a abandonar l’alcaldia.

En el cas de Montgat, el PSC i JxCat van acordar repartir-se l’alcaldia amb el suport de Cs i Som Montgat per fer fora Rosa Funtané (ERC). El desembre del 2019 Andreu Absil, del PSC, es va convertir en el nou alcalde. Només tres mesos després de les eleccions municipals del 2019 quan a Viladrau (Osona) el grup d’Independents de Viladrau, amb el suport de Junts, va presentar una moció contra la republicana Margarida Feliu. A l’Anoia en aquesta legislatura també hi ha hagut dues mocions. La primera va tenir lloc a Piera el desembre de 2020 quan JxCat, el PSC i Ara és Demà es van aliar per fer fora ERC de l’alcaldia. L’abril de 2022 va ser la republicana Maria Sayavera qui va perdre l’alcaldia d’Òdena en prosperar una moció de censura del PSC i Òdena a Fons.

A Cambrils (Baix Camp), el trencament de govern va arribar dos anys i quatre mesos després del pacte entre ERC, Junts per Cambrils i el partit municipalista Nou Moviment Ciutadà. El portaveu d’aquesta última formació, Oliver Klein, es convertia en alcalde després de liderar una moció de censura contra els seus antics socis de govern i el llavors batlle Camí Mendoza (ERC). Amb el suport de l’oposició, formada per PSC, PP, Cs i dos regidors no adscrits, va justificar-la per la “paràlisi municipal” i la “manca de recerca de consens” entre oposició i govern.

A Altafulla (Tarragonès), Montse Castellarnau (Alternativa Altafulla) es va convertir en alcaldessa el maig passat després de presentar una moció de censura amb el suport dels regidors del seu partit, de l’edil d’Ara Altafulla, del de Junts per Altafulla i d’un regidor no adscrit. D’aquesta manera, Jordi Molinera (L’EINA- ERC) va deixar de ser alcalde. El detonant de la moció de censura va ser l’enfonsament de part del restaurant Voramar, a causa d’un dels darrers temporals.

Les alcaldies guanyades pel republicans

Tres de les mocions de censura del mandat han provocat que alcaldies de Junts hagin passat a mans d’ERC, es tracta dels municipis de Cervera (Segarra), Ponts (Noguera) i Maldà (Urgell). A la capital de la Segarra, Ramon Augé deixa l’alcaldia tot i que un any després dona suport a l’alcalde Joan Santacana (ERC) i torna a entrar al govern municipal com a regidor d’urbanisme. A Ponts, Josep Tàpies (Junts) abandona l’alcaldia i, curiosament, ell mateix dona suport a la moció de censura que el va fer fora i Solés Carabasa (ERC) es converteix en nova alcaldessa. En el cas de Maldà, Anna Salla (ERC) agafa el relleu de Josep Batlle (JxCat).

D’altra banda, els republicans van donar suport a la moció de censura de Sant Ramon (Segarra) on un regidor de Junts va desbancar l’alcalde del seu mateix partit però militant de PDeCAT. Junts va prendre a Esquerra l’alcaldia de Puigverd de Lleida, en el que ha estat la darrera moció de censura del mandat, i a Gimenells i el Pla de la Font (Segrià), el PSC i el PP van desbancar un govern d’independents i acorden alternar-se a l’alcaldia. Primer Ivan Alcolea (PSC) i després Dante Pérez (PPC).

La repercussió mediàtica de les comarques gironines

El juny del 2019, el republicà Miquel Bell-lloch es convertia en alcalde gràcies a un altre acord a quatre bandes entre ERC, Avancem, Republicans de Calonge i Sant Antoni, i la CUP. L’acord, però, no va durar gaire. Pocs mesos després tot es va fer miques quan l’únic regidor de Republicans, Norbert Botella, abandonava el govern. Jordi Soler (Junts per Calonge) va recuperar l’alcaldia a través d’una moció de censura amb el suport de Botella, el PSC i el PP. Una situació que podria haver estat un fet aïllat va produir molt mal estar en la política catalana es va traduir en un enfrontament dialèctic entre JxCat i ERC, escenificat per Sergi Sabrià i Elsa Artadi. També va comportar que la direcció dels populars engegués els tràmits per obrir un expedient disciplinari al seu regidor.

Aquesta, però, no ha estat l’única moció de censura a la demarcació de comarques gironines. A principis de l’any passat, a Biure (Alt Empordà), aquest mecanisme va desbancar l’alcalde, l’històric socialista Martí Sans. La moció la va impulsar, precisament, un regidor del PSC que anava a la llista socialista com a independent Antoni Vallet, i que es va convertir en nou alcalde.

A Setcases (Ripollès) també va canviar l’alcaldia després que els regidors de l’oposició presentessin una moció de censura contra l’alcaldessa Anna Vila (ERC), que governava en solitari després de la renúncia en pocs dies de dos regidors del seu govern. Es dona el cas que Vila va accedir a l’alcaldia el 2017 després de presentar una moció censura contra l’aleshores alcalde, Carlos Fernández (PSC).