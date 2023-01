Xoc al govern espanyol per la reforma de la llei del ‘només sí és sí’

Nou xoc al govern espanyol per la possible reforma de la llei del només sí és sí. El Ministeri de Justícia, en mans del PSOE, ha proposat tornar a les penes anteriors a la llei en casos d’agressions sexuals amb violència o intimidació per evitar que es puguin rebaixar les condemnes a violadors, segons ha avançat la SER. Podemos, en canvi, s’hi oposa i culpa els jutges de fer una interpretació errònia del text, per la qual cosa demanen més recursos i formació.

La ministra de Drets Socials, Ione Belarra, ha rebutjat la proposta de Justícia perquè el “consentiment” ha de ser la pedra angular del Codi Penal contra les agressions sexuals. “No podem tornar al calvari probatori de demostrar que vam resistir prou o que no havíem begut”, ha dit. La portaveu del govern espanyol, la socialista Isabel Rodríguez, ha assegurat que la llei necessita “algun retoc” i ha avançat que el govern treballa “tècnicament” per evitar “efectes no desitjats”.

El PSOE anirà al Congrés i el PP ofereix els seus vots

La portaveu del PSOE, Pilar Alegría, ha afegit més confusió a la polèmica i ha anunciat que els socialistes registraran una proposició de llei al Congrés per “retocar” la llei i corregir els “efectes indesitjats”. La diputada ha garantit que no es tocarà el “cor” de la norma, però ha avisat Podemos que portaran el text a votació encara que no hi estiguin d’acord.

La ministra d’Igualtat, Irene Montero, al Congrés / Europa Press

El PP ha aprofitat la nova desavinença entre els socis de govern per intentar generar més polèmica. El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ha ofert als socialistes els vots del PP per reformar la llei del només sí és sí. Si Sánchez no troba suport dels seus socis de govern, li garanteixo el suport del PP a la modificació de la llei del ‘només sí és sí’ de forma immediata, tingui o no vots al seu Consell de Ministres”, ha avançat.

Igualtat rebutja la reforma del ‘només sí és sí” i vol més recursos

Fonts del Ministeri d’Igualtat rebutgen fer retocs i defensen que cal un “pla de mesures urgents” perquè la llei actual s’apliqui correctament. “No existeix cap reforma penal de la llei que pugui frenar les revisions, ja que són conseqüència de la incorrecta aplicació del dret transitori i de la mateixa llei”, insisteixen. El departament que lidera Irene Montero considera “imprescindible frenar qualsevol intent de la dreta per tornar al model anterior, basat en la violència i la intimidació i que exigia a les dones passar per un calvari probatori per poder demostrar les violències sexuals exercides contra elles”.

Entre les propostes d’Igualtat destaca el doblament dels jutjats exclusius de violència masclista, l’ampliació de les seves competències perquè incloguin delictes contra la llibertat sexual, reforçar la fiscalia de violència sobre la dona o incloure les víctimes de violència sexual en el servei telefònic 24 hores. La portaveu del govern espanyol, Isabel Rodríguez, ha rebatut la iniciativa de Podemos i ha assegurat que el problema no és de recursos i instruments, sinó de la interpretació de la llei que fan els tribunals i que, per tant, cal reformar-la per evitar equívocs.