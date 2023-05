Junts, a la càrrega contra el PSC per l’afer Puigdemont per al 28-M

Junts per Catalunya ha volgut aprofitar la condemna de l’ONU contra l’Estat espanyol per la vulneració dels drets polítics del president a l’exili, Carles Puigdemont, per carregar contra el PSC. “A mi em faria vergonya formar part d’un partit que està més preocupat de detenir el president Puigdemont que d’arreglar Rodalies“, ha dit aquest divendres al vespre el secretari general de Junts, Jordi Turull, en un acte d’unitat a Vilafranca del Penedès. De fet, l’escenari no és casual, i és que Junts per Catalunya es disputarà l’alcaldia de la capital de l’Alt Penedès amb els socialistes, malgrat que en els últims anys hagin governat junts.

Per això, Turull ha seguit la directa contra els socialistes, acusant-los de ser un partit que “enganya” amb les inversions i que porta Catalunya a la “indigència ferroviària”. “I encara ens diu que hem de deixar la cultura de la queixa... Amb això, ens està dient que pleguem i callem”, ha dit el líder de Junts en un acte de força del partit amb els alcaldables i alcaldes de l’Alt Penedès a un Auditori Fòrum Berger ple de gom a gom. En aquesta línia, l’exconseller cessat pel 155 ha acusat l’Estat de voler “eliminar” la llengua catalana, i per això afirma que en el diccionari del seu partit no hi ha les paraules de “resignació, renúncia i rendició“. “Hi ha altres partits que ens ho demanen, però no els farem cas”, ha dit Turull. A aquesta mirada posada als socialistes també s’hi ha volgut afegir el president del grup parlamentari de Junts, Albert Batet, qui ha assegurat que si guanya el PSC a Vilafranca “tindrem un alcalde socialista durant 20 anys”. “Ja sabeu el que va passar a Vilafranca quan hi va haver un alcalde del PSC”, ha dit Batet, demanant al vot a l’alcaldable de Junts per Vilafranca, Aureli Ruiz.

El president del grup parlamentari de Junts, Albert Batet / Junts

Sense oblidar-se del Govern d’ERC

Junts per Catalunya tampoc ha desaprofitat l’ocasió i també ha volgut anar a la càrrega contra Esquerra Republicana. El mateix Turull ha acusat de “sectarisme” als republicans i d’utilitzar les institucions per favors electorals, posant d’exemple la polèmica promesa electoral d’ERC a Santa Coloma de Gramenet. Qui tampoc s’ha perdut la ‘festa’ de carregar contra els republicans és el president del grup parlamentari del partit, Albert Batet, qui ha demanat que les eleccions municipals siguin un “vot de càstig” per al Govern republicà. “El vot de Junts anirà llegit en clau catalana. El 28 de maig no poden quedar premiats aquells que ens han fet passar vergonya”, ha dit l’exalcalde de Valls, posant d’exemples el caos de les oposicions o la “incompetència” per la gestió de la sequera. “Va de solvència o incompetència. El nostre vot val per dos”, ha dit Batet, qui ha posat d’exemple de “persistència” el president Puigdemont després de la resolució de l’ONU. “Aquestes eleccions va de Junts o els de l’Ada Colau i el tripartit”, ha etzibat Batet mirant també cap a Barcelona.

Ordre a l’espai convergent del Penedès

Turull i Batet també han volgut elogiar el territori penedesenc per com han gestionat la fragmentació de l’espai convergent. En el moment del trencament de Junts amb el PDeCAT, molts dels dirigents i alcaldes de l’espai convergent es van quedar al partit de Bonvehí. De cara a aquestes eleccions, aquests han deixat el PDeCAT per crear Impulsem Penedès, un partit de la vegueria que va en coalició amb Junts per Catalunya el pròxim 28 de maig. “Aquí al Penedès s’han fet les coses ben fetes“, ha dit Batet, mentre que Turull ha demanat un aplaudiment als dirigents del partit penedesenc, que eren presents a la sala, com el secretari general, Sergi Vallès. “Des de fora us mirem amb enveja. Si hem arribat a un acord és perquè la política està al servei de la gent”, ha dit Turull traient pit de la reordenació de l’espai.

L’alcalde i alcaldable de Junts a Sant Sadurní d’Anoia, Ton Amat / Junts

Junts busca mantenir Vilafranca i l’Alt Penedès

Junts per Catalunya busca mantenir Vilafranca del Penedès i l’Alt Penedès, on va ser el partit més votat en les passades eleccions. De fet, governen tant el Consell Comarcal, com l’alcaldia de la seva capital. Tot i això, l’actual alcalde vilafranquí, Pere Regull, fa un pas al costat després de 14 anys com a alcalde i deixa a la seva mà dreta, Aureli Ruiz, l’objectiu de revalidar la capital del vi. Tant Batet, com Turull han volgut enviar missatges d’agraïment i elogis a Regull. Sobretot l’exalcalde de Valls, amb qui Regull va compartir diversos mandats com a alcalde. “He tingut la sort de compartir durant 12 anys la transformació de Vilafranca. Hi ha hagut un canvi gràcies a la seva gestió al rol que ha exercit com a capital”, ha dit Batet, qui també ha volgut traure pit de l’impuls de la vegueria penedesenca que històricament havia reclamat Vilafranca. A més, també ha enviat elogis a Aureli Ruiz, assegurant que “és tan important ser bon alcalde, com deixar un bon relleu”:

El mateix Aureli ha volgut treure pit de gestió i de la llista. “Volia persones amb experiència, amb formació i capaces de liderar el projecte”, ha dit l’alcaldable de Junts a Vilafranca, que creu que manca talent a les altres llistes. De fet, ha assegurat que “no venen de zero” i ha posat d’exemple la posada en marxa del campus universitari que ha fet el govern al qual pertany. “Tinc claríssim que guanyarem. Anem de menys a més”; ha dit Ruiz de forma molt convençut. A més, també ha volgut llançar un dard contra ERC i a favor del projecte independentista. “Sempre hem estat al costat del Govern quan s’ha anat en la direcció de la independència. Si s’hi gira, que no ens busqui”, ha etzibat.

L’alcaldable de Junts a Vilobí del Penedès, Ester Vallès / Junts

Junts busca guanyar a Sant Sadurní, la Granada, Subirats, Mediona i Vilobí

Junts també ha volgut treure pit de l’alcaldia de la capital del cava, Sant Sadurní d’Anoia, amb Ton Amat, qui repeteix com a alcaldable. El mateix Amat aposta per “continuar la transformació i omplir de cellers” el Penedès. De fet, ha enumerat les reivindicacions territorials de la vegueria i que han aconseguit frenar, com el Quart Cinturó que havia d’arribar fins a Vilafranca o les línies d’alta tensió. Per això, vol que el seu poble i Vilafranca treballin conjuntament per “no viure d’esquena al país” i ha obert la porta persones que “vulguin sumar al seu projecte”.

L’alcalde i alcaldable de Junts a Subirats, Pere Pons / Junts

Per la seva part, l’alcaldable de Junts a Vilobí del Penedès, Ester Vallès, ha posat una mirada feminista al seu discurs i ha agraït les dones que van a la llista d’Aureli Ruiz. “Som dones valentes, preparades i empàtiques. No hem de demostrar més que els homes” ha subratllat la també diputada al Parlament i membre de la direcció de Junts. Amb això, també ha volgut posar sobre la taula la independència, afirmant que, segurament, “els ajuntaments no podran proclamar la independència, però hauran d’acompanyar el país”.

L’aclaldabe de Junts a la Granada, Laia Bernet / Junts

Per la seva banda, l’alcaldable de la Granada, Laia Bernet, ha explicat com han fet del seu poble “viu i dinàmic“. De fet, són les primeres eleccions com a cap de llista i ha agraït l’escalf i l’empatia que ha rebut dels altres alcaldables. Una l’ínia similar a la de l’alcaldable de Subirats i diputat a la Diputació de Barcelona, Pere Pons, qui ha elogiat Ruiz i ha instat la comarca a seguir la línia seguida fins ara amb el pla director de l’Alt Penedès, governant el Consell Comarcal i la Mancomunitat. “Portem un trajecte, una direcció, amb fermesa”, ha dit Pere Pons, demanant de no perdre la Diputació de Barcelona. L’alcaldable de Mediona, Sònia Poch, també ha enviat un missatge en aquesta direcció, demanant unitat i demanant que els polítics es puguin equivocar. “La societat i les empreses s’equivoquen per poder avançar. En canvi, quan els polítics ens equivoquem ens llencen als lleons i els paràsits de l’oposició se n’aprofiten”, ha dit Poch demanant més permissivitat.