Campuzano, reprovat per la promesa electoral amb Rufián a Santa Coloma

El conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, ha estat reprovat pel Parlament de Catalunya per la polèmica promesa electoral d’una segona residència de Gabriel Rufián d’una segona residència a Santa Coloma de Gramenet. El ple del Parlament, amb el suport de PSC, Junts, part de Vox, la CUP, C’s i PP, ha votat a favor les dues mocions de Junts i PSC, mentre que únicament ERC ha votat en contra i tres diputats de la ultradreta s’han abstingut. Es tracta del segon conseller reprovat del Govern en solitari d’ERC, després que el Parlament reprovés el d’Interior, Joan Ignasi Elena. Resulta que els dos titulars són de Vilanova i la Geltrú.

Carles Campuzano i Canadès, Conseller de Drets Socials 16/2/2023 / Mireia Comas

Pinça de Junts i PSC

La moció de Junts es basava en “reprova l’actuació del conseller Campuzano per anunciar en un acte electoral de partit actuacions del Departament de Drets Socials encaminades a la construcció d’una nova residència, així com per no fer efectiva, de forma immediata, la compareixença en seu parlamentària, tot i la sol·licitud amb caràcter d’urgència aprovada per aquesta cambra”.

La del PSC constata que “el Parlament de Catalunya reprova l’actuació del conseller de Drets Socials per participar en un acte polític a Santa Coloma de Gramenet on va vincular la creació d’una segona residència pública als resultats d’una formació política en les eleccions municipals de 2023. L’actuació del conseller suposa un menysteniment de les institucions de Catalunya i un ús inapropiat del càrrec de conseller de la Generalitat”.

En la mateixa moció, els socialistes també insten el Govern a “portar a terme, en el termini de dos mesos, les modificacions de crèdit necessàries en el pressupost de 2023 que possibilitin la redacció del projecte, i la posterior construcció i gestió d’una residència pública a Santa Coloma de Gramenet”, que també ha tirat endavant.

📢💡 El cap de llista d'Esquerra Republicana @gabrielrufian i el Conseller de Drets Socials, @carlescampuzano 🤝 acorden la 2a residència pública de gent gran 🏠👵🧓 a Santa Coloma de Gramenet si els republicans 👥 som decisius en el pròxim mandat. #SantaColomaMereixMés pic.twitter.com/SEfF6xDhZa — ERC Gramenet (@ErcGramenet) March 13, 2023

Campuzano es defensa

La conselleria de Drets Socials defensava en el seu moment que la construcció de la residència “ha d’anar a càrrec de l’Ajuntament i, un cop estigui construïda, s’estudiarà la concentració de places o el conveni per part de la Generalitat”. “La voluntat de reduir la llista d’espera i, per tant, atendre el màxim nombre de persones possible és l’única motivació del conseller en aquesta declaració”, asseguren. De fet, des de la conselleria consideren que la intervenció del conseller en el vídeo és impecable i que l’error és el tuit dels republicans.

A més, en la interpel·lació de fa un mes, Campuzano defensava la seva actuació parlant de finançament i considerava que la clau del problema de fons, que és la falta de recursos, és un nou finançament autonòmic per afrontar els nous reptes de la dependència. “Vostè no pot pretendre que afrontem el problema de la llista d’espera amb les transferències que rebem de l’Estat”, deia el conseller en una interpel·lació del diputat del PSC Raül Moreno al ple del Parlament. De fet, s’ha queixat que un 0,95% del PIB espanyol es destini a les residències, mentre que la mitjana de la Unió Europea és de l’1,9%.