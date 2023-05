Junts, a la carga contra el PSC por el asunto Puigdemont para el 28-M

Junts por Cataluña ha querido aprovechar la condena de la ONU contra el Estado español por la vulneración de los derechos políticos del presidente al exilio, Carles Puigdemont, para cargar contra el PSC. «A mí me daría vergüenza formar parte de un partido que está más preocupado de detener el presidente Puigdemont que de arreglar Rodalies«, ha dicho este viernes al atardecer el secretario general de Junts, Jordi Turull, en un acto de unidad a Vilafranca del Penedès. De hecho, el escenario no es casual, y es que Junts por Cataluña se disputará la alcaldía de la capital del Alt Penedès con los socialistas, a pesar de que en los últimos años hayan gobernado juntos.

Por eso, Turull ha seguido la directa contra los socialistas, acusándolos de ser un partido que «engaña» con las inversiones y que puerta Cataluña a la «indigencia ferroviaria». «Y todavía nos dice que tenemos que dejar la cultura de la queja... Con esto, nos está diciendo que plegamos y callamos», ha dicho el líder de Junts en un acto de fuerza del partido con los alcaldables y alcaldes del Alt Penedès a un Auditorio Foro Berger. En esta línea, el ex consejero cesado por el 155 ha acusado el Estado de querer «eliminar» la lengua catalana, y por eso afirma que en el diccionario de su partido no hay las palabras de «resignación, renuncia y rendición«. «Hay otros partidos que nos lo piden, pero no los haremos caso», ha dicho Turull. A esta mirada puesta a los socialistas también se ha querido añadir el presidente del grupo parlamentario de Junts, Albert Batet, quien ha asegurado que si gana el PSC a Vilafranca «tendremos un alcalde socialista durante 20 años». «Ya sabéis el que pasó a Vilafranca cuando hubo un alcalde del PSC», ha dicho Batet, pidiendo al voto al alcaldable de Junts por Vilafranca, Aureli Ruiz.

El presidente del grupo parlamentario de Junts, Albert Batet / Junts

Sin olvidarse del Gobierno de ERC

Junts por Cataluña tampoco ha desaprovechado la ocasión y también ha querido ir a la carga contra Esquerra Republicana. El mismo Turull ha acusado de «sectarismo» a los republicanos y de utilizar las instituciones por favores electorales, poniendo de ejemplo la polémica promesa electoral de ERC en Santa Coloma de Gramenet. Quien tampoco se ha perdido la ‘fiesta’ de cargar contra los republicanos es el presidente del grupo parlamentario del partido, Albert Batet, quien ha pedido que las elecciones municipales sean un «voto de castigo» para el Gobierno republicano. «El voto de Junts irá leído en clave catalana. El 28 de mayo no pueden quedar premiados aquellos que nos han hecho pasar vergüenza», ha dicho el exalcalde de Valls, poniendo de ejemplos el caos de las oposiciones o la «incompetencia» por la gestión de la sequía. «Va de solvencia o incompetencia. Nuestro voto vale por dos», ha dicho Batet, quien ha puesto de ejemplo de «persistencia» el presidente Puigdemont después de la resolución de la ONU. «Estas elecciones va de Junts o los de Ada Colau y el tripartito», ha espetado Batet mirando también hacia Barcelona.

Orden en el espacio convergente del Penedès

Turull y Batet también han querido elogiar el territorio penedesenc por cómo han gestionado la fragmentación del espacio convergente. En el momento de la rotura de Junts con el PDeCAT, muchos de los dirigentes y alcaldes del espacio convergente se quedaron al partido de Bonvehí. De cara a estas elecciones, estos han dejado lo PDeCAT para crear Impulsamos Penedès, un partido de la vegueria que va en coalición con Junts por Cataluña el próximo 28 de mayo. «Aquí en el Penedès se han hecho las cosas muy hechas«, ha dicho Batet, mientras que Turull ha pedido un aplauso a los dirigentes del partido penedesenc, que eran presentes a la sala, como el secretario general, Sergi Vallès. «Desde fuera os miramos con envidia. Si hemos llegado a un acuerdo es porque la política está al servicio de la gente», ha dicho Turull sacando pecho de la reordenación del espacio.

El alcalde y alcaldable de Junts en Sant Sadurní d’Anoia, Ton Amat / Junts

Junts busca mantener Vilafranca y el Alt Penedès

Junts por Cataluña busca mantener Vilafranca del Penedès y el Alt Penedès, donde fue el partido más votado en las pasadas elecciones. De hecho, gobiernan tanto el Consejo Comarcal, como la alcaldía de su capital. Aun así, el actual alcalde villafranquino, Pere Regull, da un paso al lado después de 14 años como alcalde y deja en su mano derecha, Aureli Ruiz, el objetivo de revalidar la capital del vino. Tanto Batet, como Turull han querido enviar mensajes de agradecimiento y elogios a Regull. Sobre todo el exalcalde de Valls, con quién Regull compartió varios mandatos como alcalde. «He tenido la suerte de compartir durante 12 años la transformación de Vilafranca. Ha habido un cambio gracias a su gestión al rol que ha ejercido como capital», ha dicho Batet, quien también ha querido sacar pecho del impulso de la vegueria penedesenca que históricamente había reclamado Vilafranca. Además, también ha enviado elogios a Aureli Ruiz, asegurando que «es tan importando ser buen alcalde, como dejar un buen relevo»:

El mismo Aureli ha querido sacar pecho de gestión y de la lista. «Quería personas con experiencia, con formación y capaces de liderar el proyecto», ha dicho el alcaldable de Junts a Vilafranca, que cree que falta talento a las otras listas. De hecho, ha asegurado que «no vienen de cero» y ha puesto de ejemplo la puesta en marcha del campus universitario que ha hecho el gobierno al cual pertenece. «Tengo clarísimo que ganaremos. Vamos de menos además»; ha dicho Ruiz de forma muy convencido. Además, también ha querido lanzar un dardo contra ERC y a favor del proyecto independentista. «Siempre hemos estado junto al Gobierno cuando se ha ido en la dirección de la independencia. Si se gira, que no nos busque», ha espetado.

El alcaldable de Junts en Vilobí del Penedès, Ester Vallès / Junts

Junts busca ganar en Sant Sadurní, la Granada, Subirats, Mediona y Vilobí

Junts también ha querido sacar pecho de la alcaldía de la capital del cava, Sant Sadurní d’Anoia, con Ton Amat, quien repite como alcaldable. El mismo Amat apuesta para «continuar la transformación y llenar de bodegas» el Penedès. De hecho, ha enumerado las reivindicaciones territoriales de la vegueria y que han conseguido frenar, como el Quart Cinturón que tenía que llegar hasta Vilafranca o las líneas de alta tensión. Por eso, quiere que su pueblo y Vilafranca trabajen conjuntamente por «no vivir de espaldas al país» y ha abierto la puerta personas que «quieran sumar a su proyecto».

El alcalde y alcaldable de Junts a Subirats, Pere Pons / Junts

Por su parte, el alcaldable de Junts en Vilobí del Penedès, Ester Vallès, ha puesto una mirada feminista a su discurso y ha agradecido las mujeres que van a la lista de Aureli Ruiz. «Somos mujeres valientes, preparadas y empáticas. No tenemos que demostrar más que los hombres» ha subrayado la también diputada en el Parlamento y miembro de la dirección de Junts. Con esto, también ha querido poner sobre la mesa la independencia, afirmando que, seguramente, «los ayuntamientos no podrán proclamar la independencia, pero tendrán que acompañar el país».

El aclaldabe de Junts en la Granada, Laia Bernet / Junts

Por su parte, el alcaldable de la Granada, Laia Bernet, ha explicado cómo han hecho de su pueblo «vive y dinámico«. De hecho, son las primeras elecciones como cabeza de lista y ha agradecido la escalf y la empatía que ha recibido de los otros alcaldables. Una el ínia similar a la del alcaldable de Subirats y diputado a la Diputación de Barcelona, Pere Pons, quien ha elogiado Ruiz y ha instado la comarca a seguir la línea seguida hasta ahora con el plan director del Alt Penedès, gobernante lo Consejo Comarcal y la Mancomunidad. «Llevamos un trayecto, una dirección, con firmeza», ha dicho Pere Pons, pidiendo de no perder la Diputación de Barcelona. El alcaldable de Mediona, Sònia Poch, también ha enviado un mensaje en esta dirección, pidiendo unidad y pidiendo que los políticos se puedan equivocar. «La sociedad y las empresas se equivocan para poder avanzar. En cambio, cuando los políticos nos equivocamos nos tiran a los leones y los parásitos de la oposición se aprovechan», ha dicho Poch pidiendo más permisividad.