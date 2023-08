Miguel Bosé i Nacho Palau han passat part de les vacances junts, un fet que semblava impossible fa uns mesos quan s’estaven barallant als jutjats per la custòdia dels quatre fills. S’han arribat a dir de tot en unes quantes declaracions creuades, però sembla que les coses entre ells s’han calmat arran del càncer de pulmó que ha travessat el valencià. El cantant hauria estat molt atent a l’evolució del seu company de vida durant més de vint anys, una parella amb qui va fer el pas de ser pare de quatre fills -encara que ell ara digui que només dos són seus perquè són els qui tenen el seu ADN-.

Aquesta setmana se’ls ha vist amb els quatre menors a Mallorca, unes vacances en família que deuen haver fet molt feliços als petits. Cal recordar que van deixar de fer vida de germans fa ara sis anys, quan els pares van decidir separar-se. Des de llavors viuen separats i es veuen poc, així que cada retrobada deu ser especial. En el programa d’Antena 3, Y ahora Sonsoles, expliquen que l’exparella ha arribat a un acord per oferir un bon estiu als nens. Miguel Bosé ha viatjat fins a Mallorca amb els seus dos fills per poder coincidir amb els dos nens de Nacho. Allà haurien gaudit d’uns dies de relax a la finca familiar i haurien deixat enrere els mals rotllos, encara que sigui momentàniament.

Quins plans han fet Miguel Bosé, Nacho Palau i els nens?

El controvertit artista ha acudit al Museu de Rafa Nadal amb els nens, entre altres molts plans. Miguel Bosé està més content i més tranquil ara que les coses estan més calmades: “Així es tanca, es resol i es dona pau a aquesta etapa en la qual estic molt agraït a la vida que he escollit viure i que ha estat tan especial”, deia en l’estrena del seu documental biogràfic. En aquests dies de vacances, els haurien vist amb els nens a l’aire lliure, cuinant junts i reunint-se amb amics.

Miguel Bosé publica una foto amb els quatre fills | Instagram

Durant aquests dies de vacances, Miguel Bosé hauria hagut d’acudir al metge i s’ha filtrat per què: “Ha hagut d’acudir a una clínica de Palma per un problema en les cordes vocals. No s’ha filtrat el diagnòstic, per això”. Ja s’hauria recuperat, tenint en compte que la revista Semana ha sabut que Miguel Bosé i els seus dos fills ja han marxat de l’illa Balear i, de fet, acabarien d’aterrar a Mèxic per tornar a les seves vides.