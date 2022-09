Diversos ferits a la casa de la Cultura de Girona a causa d’una explosió

Una explosió a la Casa de Cultura de Girona ha provocat diversos ferits aquest divendres a última hora de la tarda, segons informa els Bombers de la Generalitat. Els fets han tingut lloc cap a tres quarts de vuit de la tarda i hauria provocat fins a 15 ferits de diferent gravetat, dels quals 9 són menors. L’accident hauria estat provocat per l’explosió d’un bidó de de nitrogen líquid en el marc de la Nit de Recerca. Els Bombers hi han enviat fins a 6 dotacions, que hi actuen juntament amb diverses unitats dels Mossos d’Esquadra i de Sistema d’Emergències Mèdiques. Protecció Civil demana no acostar-se a la zona per la seva perillositat. L’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha assegurat que no hi ha risc químic a la zona.

Accident a la nit europea de la recerca a Girona, ha pogut ser pitjor, un col·lavorador ferit…la Iris un blau a la cama, i molts nens en xoc…🤦 pic.twitter.com/OGbhQYzwXe — NYINYIMAN© (@lisiris722) September 30, 2022

Alerta PROCICAT per explosió d'un bidó de nitrogen liquid a la Casa de cultura de Girona. 8 ferits de diferent gravetat.

Efectius Bombers, SEM, Policia municipal i Mossos d'esquadra treballant. No us acosteu a la zona. https://t.co/87ciUoQa94 — AV Protecció Civil GIRONA (@AVPC_Girona) September 30, 2022

Mostres de suport

El conseller de l’Interior Joan Ignasi Elena ha mostrat la seva preocupació per l’incident a través d’una piulada al seu compte de Twitter, i assegura que els equips hi estan treballant als llocs dels fets. A més, el president a l’exili Carles Puigdemont també ha mostrat la seva preocupació pel cas. “Segueixo amb angoixa l’explosió a la Casa de Cultura de Girona”. El president desitge “de tot cor” que els ferits es puguin recuperar i ha desitjat molts ànims als equips d’intervenció. “Una abraçada a totes les famílies que deuen estar patint”, ha afirmat Puigdemont. En aquesta línia també ha anat la presidenta suspesa del Parlament, Laura Borràs, qui ha enviat “els millors desitjos pels afectats i els familiars de l’experiment científic que ha causat l’explosió”. També ha agraït la tasca dels serveis d’emergència i sanitaris que hi han intervingut i s’ha mostrat a la disposició de l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas.