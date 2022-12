Les cartes-bomba enviades a diversos organismes haurien sortit de Valladolid

Els paquets amb explosius enviats en els darrers dies a l’ambaixada d’Ucraïna i altres organismes públics de l’Estat haurien sortit de Valladolid. Segons ha avançat Europa Press, la Comissaria General d’Informació ha conclòs que els enviaments es van realitzar des de la ciutat castellana, si bé encara no han estat capaços de determinar l’autoria dels atacs.

Els agents encarregats de la investigació han pogut concloure, a més, que tots els enviaments tenen el mateix origen, segons han confirmat fonts fiscals a eldiario.es. Tot i això, encara no s’ha pogut identificar l’autor. L’onada d’enviaments-bomba es va encetar amb un paquet dirigit a Moncloa que la Policia Nacional va arribar a interceptar abans que arribés al president de l’executiu espanyol Pedro Sánchez.

Quatre paquets més

Si bé la carta “carregada de material pirotècnic” enviada a Pedro Sánchez a finals de novembre no va saltar a l’Audiència Nacional, el primer atac d’aquesta mena que es va fer públic va ser el del paquet rebut el passat dimecres per l’ambaixada d’Ucraïna. Els explosius van causar ferides lleus a un funcionari de l’organisme. Més endavant, van rebre dispositius similars la base aèria de Torrejón de Ardoz, a Madrid; així com l’empresa armamentística Instalaza, amb seu a Saragossa.

També l’ambaixada dels Estats Units va informar de l’enviament d’un paquet carregat amb material explosiu, així com el Ministeri de Defensa. En aquest darrer cas, segons va informar el secretari d’Estat de Seguretat Rafael Pérez, el dispositiu contingut al paquet era diferent. Tampoc formava part d’aquesta línia, segons els investigadors, el paquet amb restes animals rebut el passat divendres també per l’ambaixada ucraïnesa.

Amb aquest darrer descobriment, la Policia Nacional enceta la cerca de sospitosos, si bé no hi ha cap diligència solicitada al jutjat, segons confirma Europa Press. Fonts de fiscalia confirmen a l’agència, de fet, que encara no es treballa amb cap hipòtesi concreta, ni hi ha cap ipersona identificada com a possible sospitós.