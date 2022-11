Un ferit lleu per una carta bomba a l’ambaixada d’Ucraïna a Madrid

Alerta màxima antiterrorista. Un treballador ha resultat ferit per una deflagració mentre manipulava una carta-bomba a l’ambaixada d’Ucraïna a Madrid. La mateixa legació diplomàtica ha avisat a la policia cap a un quart de de tres de la tarda, advertint de la deflagració. El treballador, de nacionalitat ucraïnesa, ha resultat ferit lleu i ha pogut anar a l’hospital pel seu propi peu. Els serveis de seguretat han posat en marxa el protocol antiterrorista i ha establert un perímetre de seguretat.

Agents de la Policia Nacional espanyola a la zona de l’ambaixada d’Ucraïna, on ha arribat una carta bomba / Europa Press

De moment, la policia ha enviat les unitats Tedax, d’artificiers, així com la unitat canina de recerca d’explosius així com d’informació contraterrorista i membres de la policia científica per recollir indicis i proves. També s’ha activat el CITCO, en Centre d’Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim Organitzat. Ara per ara, el neguit és que l’atemptat no sigui el primer d’una acció coordinada contra interessos ucraïnesos a l’Estat espanyol. Els Mossos d’Esquadra també han reforçat la vigilància del consolat ucraïnès a Barcelona, que ja comptava amb un servei especial de protecció.

Amenaça terrorista

Els serveis de seguretat de l’ambaixada ja estaven en alerta màxima arran del conflicte armat amb Rússia des de fa nou mesos. La policia sospita que podria haver-se registrat una errada en la seguretat privada de la legació. Tot i això és aviat per tenir les primeres hipètesis clares. La intensitat de l’atac, una carta bomba que ha deixat ferit lleu al treballador que la manipulava, obre diverses vies d’investigació als agents d’Informació del Cos Nacional de Policia que tot i admetre la poca intensitat, prega no abaixar la guàrdia.

Ara per ara continua la investigació i la recollida d’indicis de l’explosió a l’ambaixada ucraïnesa, ubicada Ronda Abubilla número 52, al barri de la Piovera, al districte d’Hortaleza de Madrid. De fet, els voltants de l’ambaixada s’han convertit en un veritable fortí amb la prohibició del trànsit roda. L’amenaça terrorista ha fet que la policia hagi regirat tot l’edifici a buscar si hi havia instal·lats altres artefactes explosius. El titular del Jutjat Central d’Instrucció número quatre de l’Audiència Nacional, José Luis Calama i la fiscalia antiterrorista.