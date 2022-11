La carta bomba a l’ambaixada d’Ucraïna, un atemptat segons la Moncloa

El govern espanyol ha definit com un atemptat l’explosió d’una carta bomba aquest migdia a l’ambaixada d’Ucraïna a Madrid on un treballador ha resultat ferit lleu. En aquest sentit, de fet des del primer moment els responsables els serveis de seguretat havien activat des del primer moment el Centre d’Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim Organitzat (CITCO).

El ministre d’Exteriors de l’Estat espanyol, José Manuel Albares, ha contactat personalment amb l’ambaixador ucraïnès a Madrid, Serhii Pohoreltsev, per interessar-se per l’estat de salut d’aquest treballador de nacionalitat ucraïnesa. També ha trucat al ministre d’Exteriors ucraïnès, Dmitro Kuleba, per transmetre-li la solidaritat del govern espanyol davant aquests fets. Albares ha fet aquestes dues trucades des de la base romanesa de Festeti, a uns 200 quilòmetres a l’est de Bucarest, on estava de visita a tropes espanyoles en missió de policia aèria a la seu de l’OTAN.

L’explosió de la carta bomba s’ha produït cap a les 13.15 del migdia d’aquest dimecres i el treballador que l’ha obert ha patit ferides lleus. Per sort, ell mateix s’ha traslladat pels seus propis mitjans fins a l’hospital, on està en observació. Així ho han confirmat fonts policials a l’agència de notícies Europa Press. A banda, l’Audiència Nacional, concretament el jutjat central d’instrucció número 4 que encapçala el magistrat José Luis Calama, ja ha obert una investigació al respecte.

Reforç policial a l’ambaixada d’Ucraïna després de l’explosió/EP

Activat el protocol antiterrorista a tota la ciutat

Després de l’explosió s’ha establert un perímetre a la zona, s’han enviat Tedax i guies canins a l’ambaixada i s’ha activat el protocol antiterrorista a tota la ciutat de Madrid. El dispositiu que s’ha activat està especialment centrat en la Ronda de la Abubilla número 52, al barri de l’Hortaleza de Madrid, on hi ha l’ambaixada i s’ha produït l’explosió aquest migdia. La principal incògnita era com podia haver arribat la carta bomba a les mans d’aquest treballador sense haver passat per un escàner. De fet, segons assenyalen fonts policials a Europa Press, la carta va ser enviada en correu ordinari i no va ser detectada pel servei privat de vigilància de l’ambaixada d’Ucraïna a Madrid.