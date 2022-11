Els Mossos ofereixen els Tedax al consolat ucraïnès després de l’explosió a l’ambaixada a Madrid

Màxima alerta a les legacions diplomàtiques d’Ucraïna a l’Estat espanyol. Les alarmes s’han disparat després de l’explosió que s’ha registrat aquest migdia a l‘ambaixada d’Ucraïna a Madrid, quan una carta remesa a la delegació diplomàtica ha esclatat i ha deixat ferit lleu el treballador que la manipulava. Fonts dels Mossos d’Esquadra han informat a El Món que immediatament han reforçat la vigilància al consulat ucrainés a la capital catalana i han ofert als serveis diplomàtics l’assistència dels TEDAX, l’àrea de Mossos especialitzada en artefactes explosius. Actualment, la policia catalana ja té un vehicle durant tot el dia de vigilància disposat davant l’edifici.

Ara per ara continua la investigació i la recollida d’indicis de l’explosió a l’ambaixada ucraïnesa, ubicada Ronda Abubilla número 52, al barri de la Piovera, al districte d’Hortaleza de Madrid. De fet, ha estat la mateixa ambaixada la que ha posat els fets en coneixement de la policia. Un incident que ha posat en alerta les comissaries generals d’Informació dels cossos policials espanyols, així com el Centre d’Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim Organitzat (CITCO). Una de les línies d’investigació no descarta que la carta-artefacte d’avui no sigui l’inici d’una cadena d’atacs a interessos ucraïnesos a Espanya arran del conflicte armat amb Rússia.

Una TEDAX en un exercici de desactivació

Desplegament policial i l’Audiència Nacional en marxa

Només rebre la denúncia, artificiers del TEDAX del Cos Nacional de Policia s’han dirigit a la legació diplomàtica tant per detectar altres possibles artefactes com per recollir mostres i indicis de l’atac. Els agents també incoporen membres de la policia científica. A més, la policia ha establert un perímetre de seguretat al voltant de l’edifici. Seguint els protocols en aquests casos s’ha desplegat l’habitual operatiu antiterrorista a la capital de l’Estat. El titular del Jutjat Central d’Instrucció número quatre de l’Audiència Nacional, José Luis Calama i la fiscalia antiterrorista.

Per la seva banda, els Mossos han contactat amb els serveis d’informació del CNP per tal de valorar el risc d’un altre atac a Barcelona. De fet, encara esperen que la investigació evolucioni per tenir més detalls del què ha passat i de la situació. En aquest sentit, recorden que una de les tesis que ara per ara emmarquen la investigació és que hi hagi hagut una “errada en la seguretat privada”. En tot cas, el baix nivell de l’explosió- el ferit ha anat pel seu propi peu a l’hospital- descarta un atac a gran escala. Sigui com sigui, la Prefectura dels Mossos ha reforçat la vigilància davant el consolat, actualment ja hi ha un vehicle policial 24 hores, i ha ofert el servei de Tedax per revisar l’edifici o qualsevol element sospitós que hagi arribat a la legació en les darreres hores.