La mare de la catalana empresonada a Oman critica la inacció de l’Estat

La mare de la catalana Fàtima Okir Reyes, la jove hospitalenca condemnada a cadena perpètua a l’Oman per possessió de drogues, critica la inacció de l’estat espanyol en el cas de la seva filla. En una intervenció al podcast Filling the Sink de Catalan News, Rosario Reyes critica que les autoritats espanyoles “no fan res, no actuen” davant les reclamacions de la família. En aquest sentit, reclama que Exteriors treballi, com a mínim, perquè Okir sigui traslladada a territori espanyol.

Si bé les autoritats espanyoles afirmen que estan treballant en un acord amb Oman per agilitzar el procés, diversos experts dubten que aquest sigui el camí. Al mateix podcast, el professor de Dret Penal de la Universitat de Cadis Diego Boza nega que el país de la península aràbiga tingui “cap incentiu” per acceptar els acords proposats. De fet, fonts properes al cas consultades per l’ACN afirmen que ja hi ha un esborrany d’entesa sobre la taula, però l’Estat encara no ha rebut cap resposta per part de les seves contraparts omanites.

Pacte llunyà

Amb un acord per les vies regulars, el trasllat a sòl espanyol podria trigar entre 10 i 15 anys, i altres vies de resolució són encara més lentes. El ministeri de justícia d’Oman confirma a l’agència que un indult exigeix el compliment de tres quartes parts de la condemna. Al país àrab –on la cadena perpètua suposa una estada a la presó màxima de 25 anys– això suposaria una espera de prop de dues dècades.

Els objectius d’Exeriors passen, doncs, per establir un acord de trasllat de persones condemnades amb Oman que permeti retornar la jove a l’Estat. L’ambaixada espanyola al país, expliquen a l’ACN, ha visitat Okir fins a 32 vegades des del seu empresonament, ara fa cinc anys. Reyes, però, alerta que la situació comença a ser desesperada. Durant el seu període a la presó, lamenta, la seva filla ha esdevingut algú “diferent, trencat per dins”.