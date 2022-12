Geis serà la candidata de Junts a l’alcaldia de Girona

Gemma Geis encapçalarà la candidatura de Junts per Catalunya a l’alcaldia de Girona. L’exconsellera de Recerca i Universitats ha estat confirmada per aclamació com a cap de llista del partit per a les eleccions municipals davant una assemblea d’afiliats sense cap candidat alternatiu. Després de la decisió de la militància, Geis s’ha mostrat “agraïda per la confiança”, tot aspirant a liderar “un projecte de ciutat ampli”.

En declaracions posteriors a l’assemblea local Geis ha celebrat la “il·lusió, força i compromís” del seu futur equip. Així, l’alcaldable ha posat l’accent en les necessitats de “les persones que viuen a Girona i les seves oportunitats de futur”. En aquest sentit, el projecte que presentarà als comicis municipals s’elaborarà “escoltant molta gent i sumant complicitats”, en les seves paraules.

“Alegria compartida”

El secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, ha estat present a l’assemblea que ha confirmat Geis com a alcaldable del partit a Girona. El dirigent ha lloat la iniciativa presa per l’exconsellera –un pas que “l’honora molt”–. Així, considera que les eleccions municipals són l’embrió per a una nova etapa a la formació que permet “mirar endavant amb un projecte realment il·lusionant”. “Hi ha una alegria compartida molt més enllà de Girona”, ha declarat.

Després d’Universitats

Gemma Geis va ser una de les primeres conselleres del Govern de coalició entre Junts i Esquerra Republicana a mostrar públicament les seves reticències amb l’estratègia dels socis, especialment al Congrés dels Diputats. Després de la seva substitució per l’actual conseller del ram Joaquim Nadal, Geis fa el salt a la política municipal dins una llista que encara no havia encapçalat. Va ocupar la conselleria de Recerca i Universitats entre el maig del 2021 i l’octubre del 2022, tot i que era diputada al Parlament des del 2017.

Afiliada a Junts i membre de l’executiva nacional, Geis acumula una llarga carrera docent en el camp del dret administratiu, posició en què exercia a la Universitat de Girona des del 2003. Entre el 2013 i el 2017, abans de fer el pas a la política activa, l’alcaldable havia estat vicerectora de Desenvolupament Normatiu, Governança i Comunicació de la universitat catalana.