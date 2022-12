Crim de matinada a la Rambla de Figueres

Els Mossos d’Esquadra investiguen la mort d’un jove a Figueres. Els agents van rebre la nit del passat divendres una alerta de la Guàrdia Urbana per una baralla amb arma blanca a la rambla de la ciutat gironina. En arribar les dotacions policials, han trobat un home en estat greu que ha estat traslladat a l’hospital Doctor Josep Trueta de Girona, on s’ha confirmat la seva mort hores més tard.

El vicealcalde i responsable de Seguretat de la ciutat, Pere Casellas, ha condemnat l’agressió, tot oferint una primera versió dels fets. Si bé els Mossos d’Esquadra han apuntat en un comunicat que encara s’estan investigant els detalls de l’agressió –que, fins ara, està sota secret de les actuacions– el representant ha assegurat en una piulada que els participants en la baralla fatal anaven “aparentment drogats”.

Vespre d’incidents a Figueres

A banda de l’agressió, la nit de divendres va deixar un cridaner accident de cotxe a la ciutat gironina. Un vehicle negre, segons denuncia l’usuari @Tillpolltill a un fil a Twitter, va impactar contra el seu cotxe i va fugir. Si bé cap de les tres persones que anaven al vehicle –el mateix tuitaire i la seva família, segons ha explicat– ha patit lesions greus, el cotxe que va rebre el xoc va ha quedat en molt mal estat.

Segons ha detallat el tuitaire, l’infractor circulava en sentit contrari pel camí de les Forques. El vehicle negre va impactar contra el cotxe de les víctimes a l’accés a la rotonda popularment coneguda com “la de la Rieju”, per la proximitat a les instal·lacions de la coneguda línia catalana de motocicletes. Si bé no van aconseguir identificar el conductor, l’usuari ha compartit al fil els escassos detalls amb què compta per ajudar a aclarir la situació –com l’hora de l’incident, la localització o part de la matrícula del fugitiu–.